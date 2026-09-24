GROSSETO – «Nella provincia di Grosseto sono 3.021 le carte “Dedicata a te” che sono state emesse e che sono destinate all’annualità 2026/2027, per un valore complessivo di 1.510.500 euro». Esordisce così la senatrice grossetana di Fratelli d’Italia Simona Petrucci, che sottolinea l’importanza di questo dato. «Sono numeri – prosegue – che raccontano un impegno concreto e risorse vere messe a disposizione per sostenere le famiglie che si trovano maggiormente in difficoltà. Dietro ogni carta c’è una famiglia, ci sono bisogni quotidiani e la necessità di poter contare su un aiuto reale».

«È proprio alle persone e alle famiglie più fragili del nostro territorio che dobbiamo continuare a rivolgere la massima attenzione – prosegue – Il Governo Meloni, anche attraverso questa misura, conferma un impegno che parte dai bisogni delle persone e arriva direttamente nei territori. Per Grosseto, quindi, ciò significa mettere a disposizione delle famiglie nell’immediato, non tra 10 anni, oltre un milione e mezzo di euro per affrontare e sostenere la vita di tutti i giorni».

«Lo abbiamo detto molte volte e lo ribadiamo – conclude – questo governo lavora per non lasciare nessuno indietro. Ecco la politica che vogliamo continuare a portare avanti: ascolto dei territori e azioni dirette in loro supporto».