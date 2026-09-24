GROSSETO – Ultime settimane per partecipare al Premio Anna Maria Briganti per le Eccellenze 2026, che scade il 15 ottobre

Visti la partecipazione e l’interesse suscitati nel 2025, anche per l’anno in corso il Soroptimist Club di Grosseto,con il Premio Anna Maria Briganti per le eccellenze si propone di finanziare due borse di studio, del valore di 1.000,00 euro ciascuna.

Le borse di studio andranno a sostegno di due studentesse neodiplomate nelle scuole Superiori di Secondo Grado del Comune di Grosseto che intendano iscriversi alle facoltà universitarie Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), quattro aree disciplinari che rappresentano settori fondamentali per lo sviluppo tecnologico e scientifico del nostro paese.

«Da anni il Soroptimist International d’Italia, promuovendo l’avanzamento delle donne e lo sviluppo del loro potenziale, punta al raggiungimento delle pari opportunità anche nei settori scientifici e tecnologici – ricordano da Soroptimisg Grosseto – Per questo intende far crescere il numero delle ragazze orientate allo studio delle discipline scientifiche e tecnologiche, aiutandole ad operare scelte consapevoli non dettate da preconcetti o stereotipi di genere che continuano ad incidere ancora fortemente nelle scelte della prosecuzione degli studi e delle professioni future».

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili alla pagina Facebook del Soroptimist Grosseto o sul sito http://www.soroptimist.it/ nella sezione dedicata alle attività di club.