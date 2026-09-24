PORTO SANTO STEFANO – «Sia invalidi che anziani devono poter utilizzare l’ascensore della Casa di comunità di Porto Santo Stefano. Durante un recente Consiglio comunale di Monte Argentario, è stato sottolineato che l’accesso all’ascensore nella casa di comunità è limitato ai soli possessori di certificato di invalidità. E gli anziani che devono accedere agli ambulatori come fanno?” chiede il consigliere regionale FdI Luca Minucci.

A chiederlo, con una interrogazione al Governatore Eugenio Giani e all’assessore alla Sanità Monia Monni, è il consigliere di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, che porta la questione in Regione.

«È chiaro che tra chi ha necessità di usufruire dell’ascensore, oltre alle persone dotate di certificato d’invalidità, ci sono anche le persone anziane che, seppur sprovviste di certificazione, hanno naturalmente delle difficoltà, legate all’età, ad accedere agli ambulatori. La direttrice del Distretto Caldesi ha dichiarato, in sede di Consiglio comunale, che avrebbe fatto presente la problematica all’area tecnica, ma la situazione non sembra sia cambiata – sottolinea Luca Minucci -. L’accesso alle strutture adibite a Casa di comunità deve essere garantito a tutti i cittadini, garantendo l’accesso agli ascensori a chiunque ne abbia bisogno».

«Alla Regione abbiamo chiesto quali siano le soluzioni elaborate dall’area tecnica del distretto ed in quanto tempo verranno implementate presso la struttura di Porto Santo Stefano. E se tale regola viene applicata in altre strutture dell’Asl regionale», aggiunge il consigliere Luca Minucci.