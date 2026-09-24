L’autunno cambia gradualmente il modo di vivere una vacanza in montagna. Le giornate si accorciano, le temperature diventano più fresche e il programma può lasciare maggiore spazio alla libertà di decidere cosa fare in base al tempo e alle proprie preferenze.

Una passeggiata, una gita in un’altra località o un appuntamento dedicato ai prodotti del territorio possono così occupare una parte della giornata, lasciando le ore successive al riposo e al relax.

L’Alto Adige offre molte possibilità per costruire un soggiorno con questi ritmi. Ottobre permette ancora di trascorrere diverse ore all’aperto, ma è anche un periodo nel quale il benessere può assumere un ruolo più importante rispetto ai mesi estivi.

2.Dopo una giornata all’aperto, il tempo per il wellness

La scelta dell’hotel può contribuire all’alternanza tra attività e wellness. Dopo una passeggiata o qualche ora trascorsa alla scoperta del territorio, ci si può concedere una pausa coccolandosi in un hotel con SPA dell’Alto Adige. Tra le diverse possibilità ci sono gli hotel del circuito Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, che riunisce strutture 4 stelle Superior e 5 stelle distribuite in diverse aree della regione.

Piscine, saune, trattamenti, aree relax e proposte dedicate al movimento sono alcuni degli elementi che caratterizzano l’offerta degli hotel del gruppo, permettendo di organizzare il soggiorno alternando attività e momenti dedicati a sé stessi.

3.Passeggiate e sapori dell’autunno

Le ore centrali della giornata possono essere sfruttate per camminare e osservare i cambiamenti del paesaggio. Tra gli itinerari che si prestano alla stagione c’è il Sentiero del Castagno, che attraversa diversi ambienti della Valle Isarco e permette di combinare la passeggiata con la scoperta di paesi e produzioni locali.

Ottobre è inoltre uno dei periodi del Törggelen, tradizione altoatesina legata al vino nuovo e ai prodotti autunnali. Una giornata all’aperto può quindi comprendere anche una sosta in una locanda o in un maso, prima di rientrare in hotel nel pomeriggio.

4.L’hotel come base per scoprire altre località

Scegliere una struttura come base non significa naturalmente limitarsi ai suoi immediati dintorni. Le distanze consentono di programmare anche gite verso altre zone dell’Alto Adige, soprattutto quando il meteo invita a trascorrere diverse ore fuori.

L’11 ottobre 2026, per esempio, a Naz-Sciaves si svolge la Grande Festa della Mela, appuntamento dedicato a uno dei prodotti più conosciuti dell’agricoltura altoatesina.

Dal 16 al 31 ottobre, invece, Collepietra ospita lo Steinegg Live Festival, con un programma che comprende musica, teatro e altri eventi culturali. Sono due esempi molto diversi di come una giornata possa essere organizzata anche spostandosi rispetto alla località scelta per il soggiorno.

5.Il piacere di non avere un programma rigido

Una vacanza autunnale può cambiare ritmo da un giorno all’altro. Con il bel tempo si può partire per un’escursione o raggiungere un evento; quando le temperature scendono, si può dedicare più spazio alla SPA, a un trattamento o semplicemente al riposo.

Non è necessario scegliere tra scoperta del territorio e benessere: proprio la possibilità di alternarli consente di vivere l’Alto Adige seguendo ritmi diversi da quelli della quotidianità.