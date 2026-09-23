GROSSETO – Telefonate ai grossetani per capire meglio il loro “sentiment”, per comprendere cosa pensano in vista del voto del 2027, quando gli elettori del capoluogo dovranno andare alle urne per scegliersi il nuovo sindaco.

L’appuntamento con il voto si avvicina sempre di più e dopo l’estate arriva nelle case dei grossetani un sondaggio sulle amministrative. Le telefonate stanno arrivando in questi giorni. Agli utenti, in questo caso anche elettori, vengono chieste opinioni sui candidati, ma anche sui temi e sulle priorità per la città.

Tra i nomi testati ci sono quelli di Leonardo Marras, Luca Agresti, Carlo De Martis, Fabrizio Rossi, Giacomo Cerboni.

Tra i temi invece si parla da una parte di sicurezza, ma anche di scuola e di sanità, di servizi e di lavoro.

Insomma un vero sondaggio che sta interessando diverse centinaia di grossetani e che servirà a chi l’ha commissionato per capire il quadro politico e orientare meglio le scelte anche sul programma.

Per il momento non è certo, ma sembra che sia stato voluto dal Partito democratico. Proprio in questi giorni tra l’altro si è riunito il tavolo della colazione di centrosinistra che sta lavorando all’alleanza da mettere in campo nel 2027.