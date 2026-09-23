SCANSANO – È convocato per giovedì 24 settembre, alle ore 10, il Consiglio comunale di Scansano. All’ordine del giorno, oltre alla lettura e all’approvazione dei verbali delle sedute del 9 e del 30 luglio scorsi, anche l’approvazione del regolamento per il funzionamento e l’organizzazione della Conferenza educazione e istruzione della Zona grossetana, la convenzione tra il Comune di Scansano e Campagnatico per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico a favore di alunni residenti nel territorio di Scansano e che frequentano le scuole del comune di Campagnatico, oltre all’analisi del problema del trasporto scolastico comunale.

«In merito all’orario di convocazione del Consiglio comunale – dichiara la sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi – abbiamo appreso solo a mezzo stampa, dato che non è arrivata nessuna comunicazione al protocollo del Comune, della richiesta dei consiglieri di minoranza per posticiparlo al pomeriggio. Non riteniamo, però, di dover accogliere questa richiesta, sia perché non è stata presentata in modo istituzionale, sia perché, elemento ancora più importante, in questi giorni abbiamo avuto modo di confrontarci con i rappresentanti di classe e di istituto e con tutti i genitori che ne hanno fatto richiesta».

«Non crediamo, quindi, che l’organizzazione del Consiglio comunale al mattino precluda la possibilità di confronto con l’amministrazione – prosegue la prima cittadina – Abbiamo spiegato, infatti, le difficoltà incontrate a causa della gara di appalto andata deserta e gli sforzi che abbiamo messo in campo per risolvere il problema».

Per il trasporto scolastico disponibili anche gli operatori Ncc

«Il nostro impegno è stato ripagato, anche grazie alla disponibilità degli operatori Ncc del territorio, che si sono resi disponibili ad effettuare il trasporto in accordo con le famiglie per trovare soluzioni dal 28 settembre al 5 ottobre. Siamo riusciti ad anticipare l’avvio del servizio al 28 settembre, fase in cui le scuole operano ancora con orario provvisorio, e non dal 5 ottobre, data in cui entrerà in vigore l’orario definitivo. I familiari, quindi, sono stati ampiamente coinvolti in questa vicenda e abbiamo avuto modo di dare spiegazioni anche circa i tempi con cui le comunicazioni sono state effettuate».