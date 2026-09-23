GROSSETO – «Dalla Cgil di Grosseto assistiamo alla solita opera di demagogia e allarmismo ideologico, tipica della sinistra, che pur di attaccare il Governo Meloni preferisce diffondere scenari catastrofisti del tutto infondati anziché guardare alla realtà dei fatti». È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, commentando le prese di posizione del sindacato comparse sulla stampa locale relativamente alla sperimentazione sul tetto degli alunni stranieri nelle classi.

«Sulle scuole della Maremma e sulle realtà delle Colline e dell’Amiata si stanno agitando spettri inesistenti – prosegue Rossi – Parlare di “svuotamento” o chiusura dei piccoli plessi significa ignorare o voler volutamente travisare la natura della misura del governo e del ministro Valditara».

«La posizione ufficiale dell’esecutivo e di Fratelli d’Italia è chiarissima – spiega Rossi – e smonta punto per punto le tesi sindacali. Infatti, nessuna discriminazione anagrafica è prevista: il limite del 30% riguarda esclusivamente gli studenti di prima immigrazione o che non abbiano una conoscenza minima della lingua italiana, mentre non si applica minimamente agli studenti nati in Italia o che conoscono l’italiano. Ma davvero non interessa alla Cgil che i ragazzi imparino la nostra lingua, possano apprendere in serenità? La crescita dei giovani e giovanissimi passa dalla possibilità di imparare a partire dalla comprensione della lingua fino a tutte le altre materie che vengono insegnate».

«Altro aspetto importante – prosegue Rossi – è quello della tutela della didattica e della integrazione reale. L’obiettivo del provvedimento non è quello di escludere, e nemmeno quello di trasferire forzatamente gli studenti, ma evitare la formazione di “classi ghetto” e garantire un’integrazione effettiva che passa dalla formazione. Una classe con un’alta concentrazione di alunni che non parlano la lingua rischia di penalizzare sia l’apprendimento dei ragazzi stranieri sia il percorso formativo dell’intera classe. Tetto al numero di studenti stranieri nelle classi, obbligo per i genitori degli alunni con gravi difficoltà di inserimento di imparare l’italiano e divieto di burqa e niqāb negli istituti scolastici».

«Inoltre – continua – nessun taglio di personale né chiusure. Il provvedimento, infatti, non comporta il dimensionamento dei plessi, ma al contrario prevede risorse e percorsi rafforzati per il potenziamento della lingua italiana e il sostegno all’autonomia scolastica».

«Pertanto, la vera mortificazione della scuola è quella di chi usa gli studenti per fare polemica politica di parte. Il governo Meloni lavora per una scuola che unisce, che garantisce standard educativi alti e pari dignità per tutti gli studenti della nostra provincia, senza lasciare indietro nessuno. Forse l’unico rischio per la scuola è appunto seguire le scellerate ricette ideologiche della sinistra che si sono dimostrate negli anni totalmente fallimentari. L’integrazione passa dalla conoscenza della nostra lingua, dal rispetto delle nostre regole e dalla tutela della nostra identità culturale. È questa la direzione indicata dal governo Meloni», conclude Fabrizio Rossi.