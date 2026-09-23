ROSELLE – Dopo diciassette anni di servizio, don Pier Mosetti ha lasciato la guida della comunità di Roselle. Il passaggio di testimone al nuovo parroco, don Andrea Pieri, si è compiuto in pochi giorni, tra la commozione dei fedeli e la promessa di non allontanarsi mai davvero da quella che per don Pier è come una “seconda casa”.

Don Pier era arrivato a Roselle il 31 ottobre 2009, alla vigilia di Ognissanti. Da allora ha accompagnato la comunità di Roselle fino al 13 settembre 2026, giorno in cui, durante la messa, i fedeli gli hanno tributato il saluto, insieme anche ai rappresentanti delle associazioni locali che in questi anni le sono state accanto.

Una settimana dopo, il 20 settembre, la comunità ha accolto il suo successore: don Andrea Pieri, 34 anni, nominato nuovo parroco di Roselle, che ha salutato per la prima volta i fedeli proprio nella serata del 20.

L’ultima messa a Roselle

L’ultima celebrazione di don Pier a Roselle è stata seguita da una folla numerosa, arrivata per stringersi attorno al parroco che per quasi due decenni ha guidato la vita spirituale del paese. Nel suo saluto, don Pier ha promesso che non abbandonerà Roselle, anche se il suo nuovo incarico lo porterà altrove: sarà infatti vicario del vescovo, un ruolo molto organizzativo e di raccordo. È probabile che possa celebrare qualche messa nella parrocchia dell’Addolorata, a Gorarella, in Grosseto.

Dopo diciassette anni, don Pier resta comunque un simbolo per Roselle, che ora affida un testimone importante nelle mani di don Andrea Pieri, al quale il suo predecessore ha rivolto i migliori auguri.

Nel suo intervento durante l’ultima messa, don Pier ha ripercorso il senso di questi anni con parole cariche di gratitudine e consapevolezza: «Sono entrato a 38-39 anni e ora ne ho 56. Gli anni in cui potevo dare di più li ho spesi a Roselle. Come ho detto anche a messa, sono consapevole che non riuscirò a ripetere quello che ho fatto qui: non è un risultato replicabile. Questo mi è molto chiaro, e anche per questo sono molto contento di aver passato questi anni a Roselle».

Un legame che, secondo il parroco, è stato reciproco fin dal primo giorno: «Roselle mi ha accolto e sono diventato al 100% un rosellano. C’era fiducia, partecipazione e quel senso che ti fa sentire parte di un insieme unico: forse la parte più bella dell’essere parroco di questa comunità. Una fiducia reciproca immensa e una conoscenza volta al bene reciproco».

Le soluzioni “impossibili” e il Giubileo del 2025

In diciassette anni don Pier ha affrontato gioie ma anche più di un imprevisto, trovando sempre il modo di andare avanti insieme alla comunità rosellana. Come quando, durante la messa pasquale 2026, in notturna, saltò la luce e la celebrazione continuò comunque. Don Pier, continuando insieme ai fedeli, seppe renderla ancora più caratteristica e memorabile.

Un altro momento che sicuramente sarà ricordato dai fedeli resta legato al Giubileo del 2025, quando don Pier chiamò tutta la comunità a raccolta per la benedizione dell’acqua destinata poi a benedire le case: «Lo ho fatto perché così, almeno per il Giubileo, tutti i fedeli si sarebbero recati in una chiesa resa ancora più accogliente per un’occasione così importante, celebrando un rito collettivo, portando poi la stessa benedizione ricevuta nelle loro case».

Quel giorno i fedeli furono invitati, in piena libertà, a condividere ad alta voce un auspicio personale: un momento di rara semplicità, difficile da ripetere in altri riti ecclesiastici. Un momento che molti dei presenti ricorderanno come un passaggio tanto struggente nella sua essenzialità quanto nella sua purezza.

L’augurio per il futuro

Rivolgendosi al suo successore, don Pier ha augurato buon lavoro «Con l’auspicio che sappia conquistarsi la fiducia dei parrocchiani: sono convinto che questo accadrà e che saprà valorizzare quanto costruito in questi anni».

Ai fedeli della comunità di Roselle, invece, «Auguro di continuare a camminare uniti – conclude – come hanno sempre fatto finora, hanno sempre dato prova di saperlo fare».