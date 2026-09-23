ORBETELLO – Il Partito Democratico di Orbetello apre una nuova fase politica con l’elezione del nuovo segretario comunale, chiamato a rilanciare il ruolo del Partito nel dibattito pubblico e a costruire un progetto credibile in vista delle prossime sfide amministrative.

«Il congresso rappresenta un momento di rinnovamento, ma anche di assunzione di responsabilità nei confronti di una comunità che chiede risposte concrete sui temi dello sviluppo, dell’ambiente e dei servizi» afferma il segretario dell’unione comunale Pd, Cristiano Vadi.

«Tra gli obiettivi principali della nuova unione comunale emerge innanzitutto il rafforzamento del dialogo con i cittadini, con le associazioni, le imprese e le realtà del territorio. L’intenzione è quella di costruire un partito più aperto, presente nelle frazioni, capace di ascoltare le esigenze della popolazione e trasformarle in proposte politiche».

«Altro punto centrale è il rilancio del centrosinistra attraverso un percorso unitario che favorisca il confronto con le forze progressiste, riformiste e civiche. L’obiettivo è creare un’alternativa amministrativa solida e competitiva per il futuro di Orbetello, valorizzando competenze, partecipazione e innovazione».

«Grande attenzione sarà dedicata alle questioni ambientali, a partire dalla tutela e dalla gestione della Laguna di Orbetello, che vede il Partito fortemente impegnato a livello nazionale e regionale. Si tratta di un tema considerato strategico per l’economia, il turismo e la qualità della vita del territorio».

Accanto a questo, il Partito intende promuovere politiche orientate alla sanità territoriale, al lavoro, ai diritti sociali, allo sviluppo sostenibile, alla cultura e istruzione.

«La sfida che attende il nuovo segretario e il Partito Democratico orbetellano sarà quella di trasformare questi obiettivi in iniziative concrete, recuperando il rapporto con gli elettori e rafforzando la presenza del Partito Democratico nella vita pubblica di Orbetello. Un percorso che richiederà capacità di ascolto, unità interna e una visione chiara per affrontare le principali criticità del territorio, con l’ambizione di costruire un progetto politico capace di guardare al futuro».

Il Segretario U.C. Orbetello

Cristiano Vadi