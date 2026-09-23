FOLLONICA – Non è plastica. Le palline bianche rinvenute nei giorni scorsi lungo il litorale del Golfo di Follonica sono costituite prevalentemente da alginato di sodio, una sostanza di origine biologica. È quanto emerge dai primi accertamenti analitici di Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, condotti sui campioni raccolti tra Rimigliano e Baratti, nel golfo di Baratti, nel golfo di Follonica e a Rio Marina, all’Isola d’Elba (foto comunicato e sito Arpat).

Escluso le palline bianche siano residui plastici

Le analisi effettuate hanno identificato il materiale come prevalentemente costituito da alginato di sodio, escludendo quindi che si tratti di residui plastici, come invece era stato riportato da alcuni organi di stampa. Resta però da chiarire l’origine del materiale e la causa della sua presenza su un’area particolarmente estesa, dal tratto costiero tra San Vincenzo e Piombino fino alle isole d’Elba e Capraia. Al momento non sono disponibili riscontri su fenomeni analoghi di questa ampiezza, né precedenti documentati nel Mediterraneo.

Tra le ipotesi il coinvolgimento della vegetazione costiera

L’alginato, spiega Arpat, può essere prodotto da diverse alghe, anche unicellulari, e può essere associato a meccanismi di protezione o a risposte a condizioni di stress ambientale. Gli approfondimenti al microscopio hanno però evidenziato, in alcuni campioni prelevati a Rio nell’Elba, strutture riconducibili anche a tessuti di piante superiori. Tra le ipotesi allo studio c’è pertanto anche un possibile coinvolgimento della vegetazione costiera. I gel polisaccaridici, inoltre, possono inglobare altri materiali, rendendo complessa l’identificazione della matrice originaria.

Proseguono gli accertamenti

Gli elementi raccolti finora indicano dunque una prevalente natura biologica e, con ogni probabilità, vegetale del materiale. Proseguiranno ora gli accertamenti per determinarne con maggiore precisione la provenienza.

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