GROSSETO – Da Vallerona ai palcoscenici del Brancaccio a Roma e degli Arcimboldi a Milano. Nonna Cate, la simpatica cuoca del ristorante “Trattoria da Bebbe”, diventata negli anni una vera star dei social grazie soprattutto ai racconti video del nipote Walter Giustarini, sarà la protagonista del nuovo spettacolo di Paolo Ruffini “Il Badante”.

Con l’attore livornese Nonna Cate e Walter saranno in giro per l’Italia nelle tante date in calendario ad iniziare dal 9 ottobre con il debutto a Empoli. E così dopo il successo de “L’età è solo un numero” lo spettacolo che ha ottenuto così tanto successo e che partito dal Moderno di Grosseto ha portato in giro per l’Italia la novantenne più simpatica della Maremma, nonna e nipote si rimettono in moto per tornare a calcare alcuni dei palcoscenici più prestigiosi del nostro Paese.