GROSSETO – Sono ripartiti i corsi di ginnastica promossi dalla Uisp e dedicati ai ragazzi con disabilità della Fondazione Il Sole. Un’iniziativa ormai consolidata che prosegue con entusiasmo un percorso iniziato grazie a un progetto della Regione Toscana e portato avanti con determinazione dal comitato Uisp Grosseto.

Le lezioni, guidate dall’istruttrice Elena Fioravanti, si tengono due volte a settimana alla Fondazione Il Sole in viale Uranio e coinvolgono in media una quindicina di partecipanti. Il programma delle attività combina esercizi di mobilizzazione e rinforzo muscolare a momenti incentrati sulla condivisione e sul gioco di squadra, come i giochi con la palla, pensati per stimolare la socializzazione e la cooperazione tra i ragazzi. “È un’attività davvero unica – racconta l’istruttrice Fioravanti – mi occupo di tanti corsi con la Uisp, ma devo dire che questa è quella che mi emoziona di più. Vedere la felicità e i sorrisi di questi ragazzi speciali riempie il cuore”.

L’iniziativa rappresenta un fondamentale punto di riferimento per promuovere l’attività motoria e l’inclusione sociale, garantendo ai partecipanti della Fondazione un’esperienza gratuita, formativa e di socialità. “Confermiamo l’attenzione per le persone con disabilità – aggiunge il presidente Massimo Ghizzani – e ringraziamo la Fondazione Il Sole che ci permette di portare avanti questo progetto, come tanti altri, per rilanciare e consolidare in Maremma il nostro messaggio di sport per tutti”.