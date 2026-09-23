SCARLINO – Il servizio di mensa scolastica nei Comuni di Scarlino e Gavorrano partirà nella settimana dal 5 al 12 ottobre.

Il riesame della gara

La procedura di gara si era conclusa nel mese di luglio con l’aggiudicazione del servizio. Il successivo ricorso presentato da uno degli operatori economici partecipanti ha reso necessario un riesame della procedura e dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche.

Il riesame ha determinato una nuova graduatoria e, con la determinazione dirigenziale n. 1507 del 23 settembre 2026, la Stazione unica appaltante della Provincia di Grosseto ha annullato in autotutela la precedente aggiudicazione, disponendo la nuova aggiudicazione efficace del servizio a Del Monte Ristorazione Collettiva Srl.

Il servizio partirà quindi nella settimana dal 5 al 12 ottobre. Le famiglie saranno informate direttamente sulla data di avvio.

I sindaci: «Grazie alle famiglie per la pazienza»

«Sappiamo che queste settimane hanno comportato difficoltà per le famiglie – dichiarano la sindaca di Scarlino Francesca Travison e la sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri –. La gara si era conclusa nel mese di luglio, ma il successivo ricorso ha reso necessario attendere il completamento della procedura di riesame. Adesso possiamo finalmente dare una tempistica per la partenza del servizio. Ringraziamo le famiglie per la pazienza e la collaborazione dimostrate».