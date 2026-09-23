GROSSETO – È arrivato il momento della finalissima di Dilettando con Avis 2026 e della consegna del trofeo Natalino Galgani. Oggi, mercoledì 23 settembre alle 21,30 su Toscana Tv, andrà in onda la serata conclusiva della 23ª edizione, registrata lo scorso 5 settembre al Teatro Moderno di Grosseto.

Una grande serata di spettacolo, musica, danza e talento, con i protagonisti arrivati alla sfida finale dopo le otto puntate della stagione. Sul palco, insieme ai concorrenti delle diciotto esibizioni, anche Deborah, Vanessa e Sara, e il fido scudiero Paco Perillo, per una finale condotta da Carlo Sestini all’insegna dell’energia, delle emozioni e, naturalmente, di qualche inevitabile risata.

Ospiti la vincitrice della edizione 2025, Andrea Barbieri e la band degli #104 vincitori del concorso “Autori al Centro”. La finalissima, realizzata per volontà del Comune di Grosseto, ha visto il contributo di Fondazione CR Firenze e Conad – Persone oltre le cose.

Per chi dovesse perdersela, appuntamento con la replica nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, all’1,00, sempre su Toscana Tv. Una serata da rivedere per scoprire chi ha conquistato il titolo di questa 23ª edizione di Dilettando con Avis e il prestigioso premio dedicato al compianto Natalino Galgani.