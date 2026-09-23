GROSSETO – «Le imprese stanno navigando in un mare in tempesta». È la fotografia dell’economia tracciata da Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ospite della nuova puntata de “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco.

Tre i temi al centro dell’intervista: la situazione dell’economia nel 2026, il futuro del Corridoio Tirrenico e il bilancio della stagione turistica tra Maremma e costa livornese.

Sul fronte economico Breda sottolinea le difficoltà che continuano a pesare sulle aziende, a partire dai costi dell’energia e dei carburanti, ai quali si aggiungono gli effetti dell’inflazione sui consumi e sulle famiglie. Grosseto e Livorno, secondo il presidente della Camera di Commercio, stanno però mostrando una maggiore capacità di tenuta. In particolare, nel Grossetano, un ruolo importante sarebbe giocato dalle dimensioni delle imprese e dalla loro capacità di riorganizzarsi sul territorio.

Corridoio Tirrenico: «Servono risorse per il tratto di Capalbio»

Resta aperta la questione delle infrastrutture e, in particolare, del Corridoio Tirrenico e della messa in sicurezza dell’Aurelia.

«Il nostro impegno continua e continuerà fino a quando non vedremo la realizzazione di quest’opera», afferma Breda, che richiama il lavoro portato avanti insieme alle istituzioni locali e ringrazia il presidente della Provincia Francesco Limatola per l’impegno trasversale sul tema.

L’obiettivo immediato è ottenere dal Governo risorse per intervenire almeno sul tratto di Capalbio, indicato come quello più pericoloso, per poi arrivare a una programmazione complessiva degli interventi lungo tutto il Corridoio Tirrenico.

Turismo, Breda: «La stagione non è più soltanto agosto»

Segnali positivi arrivano invece dal turismo. I primi dati della stagione, spiega Breda, sono incoraggianti, anche se per un bilancio definitivo sarà necessario attendere la fine dell’anno.

A cambiare è soprattutto la distribuzione delle presenze: la stagione si sta progressivamente allungando oltre i tradizionali mesi estivi. Diverse strutture hanno prenotazioni di gruppi stranieri fino a ottobre, un elemento che secondo Breda rappresenta un’opportunità per l’intero territorio compreso tra Livorno e Capalbio, passando per l’Elba e l’Arcipelago Toscano.

«Non ci possiamo accontentare – sottolinea –. Il turismo è una grande risorsa e una grande opportunità per il nostro territorio». Per crescere ancora serviranno professionalità, capacità di accoglienza e un’organizzazione in grado di accompagnare l’allungamento della stagione.

In questa direzione Breda cita anche l’iniziativa di Seam, con i primi passi verso l’attivazione di voli charter in bassa stagione, definendola «una straordinaria opportunità» da valorizzare insieme agli operatori turistici.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: il tempo necessario per affrontare temi di attualità e conoscere meglio il protagonista della puntata.

Le interviste sono pubblicate sui canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

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