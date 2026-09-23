GROSSETO – Un uomo di 89 anni è morto all’ospedale di Grosseto dove era stato ricoverato dopo essere stato infettato dal virus della West Nile.

Velio Giuggioli, geometra molto conosciuto in città, era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale Misericordia.

Il contagio a Marina di Grosseto

L’uomo sarebbe stato infettato a Marina di Grosseto. La situazione sarebbe poi peggiorata tanto da richiedere il ricovero.

Purtroppo in Maremma proprio nelle ultime settimane il fenomeno West nile sta interessando più persone tanto che il capoluogo ha già proceduto ad una disinfestazione in alcune aree della città.

I casi in Maremma

Il 10 settembre la Asl aveva comunicato la presenza di cinque casi a Grosseto. Ma il fenomeno riguarda anche altre province della Asl sud est: ad Arezzo i casi erano infatti 12 (LEGGI QUI).

Il Comune di Grosseto il 21 settembre ha proceduto ad una prima disinfestazione in alcune vie proprio per combattere il focolaio del virus.

Il virus e i sintomi

Il virus è portato dalla zanzara culex. I sintomi nella maggior parte dei casi sono inesistenti o lievi: febbre, mal di testa, nausea, dolori muscolari. In una percentuale bassa di casi (di solito anziani o persona con il sistema immunitario più fragile) possono insorgere complicanze, oltre ai sintomi sopra detti subentrano confusione mentale e disorientamento, tremori e convulsioni, perdita della vista, perdita di coscienza.