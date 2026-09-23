FOLLONICA – Ripartono le attività dell’Università della Libera Età di Follonica, una realtà che dal 1990 rappresenta un importante punto di riferimento per la formazione permanente, la cultura e la socializzazione della comunità.

Il nuovo anno accademico 2026/2027 sarà presentato ufficialmente sabato 26 settembre, alle ore 17.30, al Teatro Fonderia Leopolda, nel corso di un appuntamento aperto alla cittadinanza durante il quale sarà possibile conoscere il programma dei corsi, le proposte formative e i docenti che accompagneranno gli iscritti nel nuovo anno di attività.

L’inizio delle lezioni è previsto per lunedì 5 ottobre 2026, mentre il termine dell’anno accademico è fissato per il 14 maggio 2027.

Nata con l’obiettivo di promuovere cultura, formazione e socializzazione, l’Università della Libera Età si rivolge a tutte le persone adulte che desiderano ampliare le proprie conoscenze, approfondire interessi e curiosità, acquisire nuove competenze e trascorrere il tempo libero in un ambiente dedicato alla conoscenza e alla condivisione.

L’esperienza dell’ULE va infatti oltre la dimensione strettamente didattica. La partecipazione ai corsi rappresenta anche un’importante occasione di incontro e di relazione, nella quale lo studio si accompagna alla socialità, all’amicizia e alla possibilità di costruire nuovi rapporti personali.

Per l’Anno Accademico 2026/2027 le lezioni si svolgeranno presso la Fonderia 1, dal lunedì al venerdì, nella fascia pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 17.30. Il numero massimo previsto per il nuovo anno accademico è di 300 iscritti.

Presentazione al Teatro Fonderia Leopolda

La giornata di sabato 26 settembre sarà l’occasione per presentare nel dettaglio il nuovo anno di attività e fornire tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni.

Dopo il saluto del Rettore dell’Università della Libera Età, avvocato Davide Novelli, la serata proseguirà con un momento musicale affidato al Luciano Malucchi Trio e con lo spettacolo musicale “Una donna da sognare”, scritto e interpretato da Katia Fini.

Un programma pensato per accompagnare la presentazione dell’offerta formativa con un momento di cultura e spettacolo, sottolineando lo spirito che da sempre caratterizza l’Università della Libera Età: un luogo nel quale la formazione si intreccia con la cultura, le relazioni e la partecipazione alla vita della comunità.

Modalità d’iscrizione

Per l’Anno Accademico 2026/2027 sono previste procedure differenziate per coloro che hanno già confermato la propria adesione e per i nuovi iscritti.

Per coloro che hanno confermato l’adesione entro il 15 giugno 2026, sarà possibile recarsi presso Fonderia 1 nei giorni 24, 25 e 26 settembre, dove dovrà essere ritirato il numero identificativo necessario per procedere successivamente al pagamento della quota di iscrizione.

Chi non provvederà al ritiro del numero entro il 26 settembre perderà la priorità di iscrizione. Il numero potrà essere ritirato personalmente oppure tramite una persona delegata di fiducia.

Per i nuovi iscritti saranno disponibili circa 50 posti. Gli interessati potranno ritirare il numero identificativo per l’iscrizione nei giorni 28, 29 e 30 settembre, presso Fonderia 1, dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

Il numero identificativo dovrà essere ritirato da tutti coloro che intendono iscriversi.

Una volta ottenuto il numero, sarà possibile effettuare il versamento della quota di iscrizione, pari a 50 euro, secondo una delle seguenti modalità:

Pagamento presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena di Follonica, in via Bicocchi:

intestatario: Comune di Follonica

conto corrente: 3011277

BIC: PASCITMMFLL

causale: “Iscrizione Università della Libera Età A.A. 2026/27”

indicare inoltre numero identificativo, nome e cognome dell’iscritto.

Pagamento tramite bonifico bancario:

intestatario: Comune di Follonica

IBAN: IT14M0103072240000003011277

causale: “Iscrizione Università della Libera Età A.A. 2026/27”

indicare inoltre numero identificativo, nome e cognome dell’iscritto.