SCANSANO – È Matteo Aderucci, chef e titolare dell’Antico Casale di Scansano, a classificarsi primo. La settima edizione della competizione nazionale dedicata alla cottura della bistecca, The Golden Steak, gli consegna il riconoscimento più alto. Un premio che arriva dopo che il suo ristorante, nel 2025 e nel 2026, è stato anche inserito nella classifica dei migliori ristoranti carnivori d’Italia.

The Golden Steak è il campionato italiano dedicato alla cottura della bistecca con l’osso e Matteo Aderucci, quest’anno, ha alzato la coppa, o meglio la bistecca, a Pisa, luogo dove si è svolta la competizione, domenica 21 settembre.

La vittoria porta la Maremma sul gradino più alto del podio di una manifestazione interamente dedicata a uno dei prodotti simbolo della cultura gastronomica carnivora: la bistecca con l’osso e la sua cottura.

Per Andreucci il risultato arriva dopo anni di lavoro nel suo ristorante di Scansano e si aggiunge ai riconoscimenti già ottenuti dall’Antico Casale. Nel 2025 e nuovamente nel 2026 il locale è stato infatti inserito nella classifica dei migliori ristoranti carnivori d’Italia da Braciami Ancora, il principale network editoriale dedicato al mondo della carne.

Il successo a Pisa sposta questa volta l’attenzione direttamente sul lavoro dello chef e sulla sua tecnica di cottura, premiando Andreucci con il primo posto nella competizione nazionale.

«Questo premio, questa vittoria che mi voglio godere con gli amici e la mia famiglia, è frutto di anni di lavoro, studio e dedizione – spiega Matteo Andreucci – dimostra che nulla si improvvisa e che dietro ogni successo c’è tanta fatica. Proprio per questo la soddisfazione della vittoria è maggiore».

La vittoria a The Golden Steak aggiunge così un nuovo risultato al percorso professionale di Andreucci e dell’Antico Casale di Scansano, legando ancora una volta il nome della Maremma alla cultura italiana della carne e della cottura alla griglia.

La “ricetta” della vittoria al The golden steak

Andreucci ci tiene a sottolineare infine un aspetto non secondario: «Nascere e vivere in questa meravigliosa terra, dove la carne è un prodotto che conosciamo bene e con una tradizione secolare alle spalle, mi ha aiutato, certo, ma da solo non avrei raggiunto il gradino più alto del podio. I concorrenti di The Golden Steak sono arrivati da varie regioni ed erano tutti molto preparati, il livello della competizione è stato altissimo».

«Per vincere – conclude – oltre ad avere delle competenze tecniche, bisogna entrare in sintonia con il fuoco, avere con le braci una connessione quasi spirituale e rispettare in modo totale la materia prima, cosa che nell’era dei social e del food porn non sempre accade».