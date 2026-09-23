GROSSETO – Aiutare le imprese a rafforzare la propria attività e ad affrontare i cambiamenti del mercato. È questo l’obiettivo del percorso formativo promosso da Confesercenti Grosseto e M.Consulting per i negozianti e le attività commerciali della provincia di Grosseto.

L’idea è mettere a disposizione degli imprenditori strumenti concreti per rafforzare la propria attività, migliorare il rapporto con la clientela e affrontare con maggiore consapevolezza i profondi cambiamenti che stanno interessando il commercio.

Il primo incontro all’Hotel Granduca

Il primo appuntamento è in programma lunedì 5 ottobre, alle 10, all’Hotel Granduca di Grosseto, con un incontro gratuito aperto agli operatori del territorio, con obbligo di iscrizione entro il 25 settembre sul sito di M.Consulting (a questo LINK: https://www.mconsultingsrl.it/landingpage/grosseto/index.html). L’iniziativa rappresenta il punto di partenza di un percorso che accompagnerà le imprese nei mesi successivi, attraverso un metodo basato sull’analisi concreta della propria attività e sull’individuazione degli aspetti su cui intervenire per migliorare posizionamento, comunicazione, relazione con il cliente e capacità di differenziarsi sul mercato. Nel corso dell’incontro iniziale, ogni partecipante sarà invitato a un vero e proprio check-up della propria attività, per individuare punti di forza, criticità e margini di miglioramento.

Confesercenti: «Il commercio di prossimità sta cambiando»

«Il commercio di prossimità sta attraversando una fase di trasformazione molto profonda – sottolinea Confesercenti Grosseto –. Riteniamo che il compito di un’associazione di categoria non sia soltanto rappresentare le difficoltà delle imprese, ma anche offrire strumenti che possano aiutarle concretamente a crescere, innovarsi e rafforzare il rapporto con il proprio territorio». Il progetto nasce con questa finalità: accompagnare i commercianti in un percorso pratico e accessibile, capace di partire dalle caratteristiche specifiche di ogni singola attività e di tradurre la formazione in azioni applicabili nel lavoro quotidiano.

Verdi (Fismo): «Oggi bisogna essere imprenditori prima che commercianti»

Francesca Verdi, titolare di Scampoli e Merceria e presidente Fismo Grosseto, racconta: «Oggi essere commercianti significa anche stare al passo con i tempi. In un momento così difficile per il commercio, per lavorare bene non basta più affidarsi soltanto all’esperienza: dobbiamo formarci, acquisire nuovi strumenti e imparare, prima di tutto, a comunicare meglio quello che facciamo. Credo che oggi sia necessario essere imprenditori prima ancora che commercianti: avere una visione della propria attività, capire dove vogliamo andare e costruire un metodo per arrivarci. Credo fortemente nella ripresa delle attività di vicinato e nel valore che i negozi possono continuare ad avere nella nostra società e nei nostri territori: per questo dobbiamo guardare avanti, senza perdere ciò che ci rende unici, affrontando il cambiamento con una metodica di lavoro chiara, formazione e strumenti concreti».