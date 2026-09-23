TALAMONE – È stata un grande successo l’ultima edizione del Campionato italiano di pesca per diversamente abili, organizzato anche quest’anno a Talamone dalla Fipsas di Grosseto e da un pool di associazioni locali. Una manifestazione ormai collaudata negli anni, patrocinata dal Comune di Orbetello, che si è avvalsa della preziosa collaborazione della Guardia Costiera; le barche per le gare e l’ospitalità sono state concesse dal Circolo Nautico Talamone del presidente Riccardo Paolini.

Una ventina di atleti da tutta Italia

Il meteo ha assistito un bel gruppo di una ventina di concorrenti, nelle giornate di sabato e domenica, provenienti da varie realtà d’Italia, che avevano al seguito un’importante serie di tutor e assistenti per le operazioni di gara. Una menzione speciale è andata proprio ai tutor che anche quest’anno hanno assistito gli atleti speciali e senza i quali la manifestazione non sarebbe realizzabile.

Il dominio di Fabio Coscia

Grandissimi i risultati di Fabio Coscia, di Tarquinia, atleta della Lenza Orvietana, società che schiera un bel gruppo di atleti: ha vinto sia nella canna da riva sia nella prova da natante, la gara regina della manifestazione, con punteggi importanti. Seconda posizione nella gara da natante per Sebastiano Meloni, da Capranica, anche lui della Lenza Orvietana, che a sua volta si era affermato nella disciplina alcuni anni fa. Vincitore nella prova di surf casting Domenico Bergamaschi dell’Aps Etruria, che ha portato la società verso traguardi agonistici e organizzativi sempre più importanti. Presenti anche tre atleti dell’Asd Canna da Riva di Civitavecchia, dell’instancabile presidente Mauro Campidonico, presente sul campo, che hanno ottenuto un ottimo risultato con Mariangela Donati.

Il podio delle tre prove

Canna da riva: 1) Fabio Coscia (Lenza Orvietana), 2) Paolo Sacchetti (Asd Porto Cervo), 3) Mariangela Donati (Asd Civitavecchia).

Surf casting: 1) Domenico Bergamaschi (Aps Etruria), 2) Marco Capitoni (Cps San Rocco), 3) Giovanni Bottazzi (Ps Salsomaggiore).

Canna da natante: 1) Fabio Coscia (Lenza Orvietana), 2) Sebastiano Meloni (Lenza Orvietana), 3) Francesco Volse (Lenza Adriatica).

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