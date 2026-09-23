CAMPAGNATICO – 340 chilometri e circa 147 ore di corsa, affrontata dormendo per terra e senza fermarsi. È l’impresa dell’atleta maremmano Luca Volpe, che ha completato il Tor des Géants, il Tor330, una delle corse più incredibili e più dure al mondo, sulle Alpi della Valle d’Aosta.

A complimentarsi con l’atleta di Campagnatico è il sindaco Elismo Pesucci.

Un’impresa al limite dell’impossibile

«147 ore di corsa, 6 giorni, 340 chilometri dormendo per terra e via senza fermarsi: corsa sovrumana, da super uomini, al limite dell’impossibile – scrive il sindaco –. Occorrono doti fuori dal comune per affrontare un’impresa di questo livello. Unica al mondo».

«Non solo forza e determinazione, ma anche capacità mentale, perché quando sei al limite, disperato per la fatica e lo stress, è la tua mente che ti dà la forza per non abbandonare. Bravo Luca, complimenti per questa impresa quasi impossibile».