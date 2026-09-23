SCARLINO – Il Comune di Scarlino ha disposto la chiusura del parco pubblico di via Isola di Giannutri, a Scarlino Scalo, a tutela della sicurezza dei cittadini.

L’area verde è stata chiusa in via precauzionale già dalla serata di ieri, martedì 22 settembre, a seguito dell’intervento dei Vigili del fuoco e dell’Ufficio tecnico comunale.

Questa mattina, mercoledì 23 settembre, il sindaco Francesca Travison ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura totale del parco e il divieto di accesso, transito e sosta fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il provvedimento si è reso necessario dopo che all’interno del parco è stata rilevata la presenza di alcuni alberi ad alto fusto con evidenti segni di instabilità strutturale e il conseguente rischio di caduta di rami di grosse dimensioni.

L’Ufficio tecnico comunale ha avviato le verifiche agronomiche necessarie per valutare le condizioni delle alberature e procedere con gli interventi di messa in sicurezza o, dove necessario, con la loro rimozione. L’area resterà interdetta fino a quando non saranno ripristinate le condizioni necessarie per consentirne nuovamente la fruizione in sicurezza.

«Abbiamo deciso di chiudere immediatamente il parco in via precauzionale – spiega il sindaco Francesca Travison – La sicurezza delle persone viene prima di tutto. I tecnici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari e l’area sarà riaperta non appena saranno completati gli interventi necessari alla sua messa in sicurezza».