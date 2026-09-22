CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Proseguono gli interventi del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sul reticolo idraulico nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia, con un lavoro sul rio Agnone, in zona Badia Vecchia (unità idrografica Pianura Grossetana).
Le attività hanno riguardato la rimozione della vegetazione in eccesso nella sezione idraulica, per migliorare la funzionalità del corso d’acqua e ridurre il rischio di criticità.
L’intervento è inserito nel piano delle attività di bonifica ed è stato svolto nel rispetto delle direttive della Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d’acqua.