GROSSETO – Anche quest’anno i libri del progetto “Un libro per te” saranno a disposizione di coloro che allestiranno i banchetti al Mercatino dei ragazzi, in calendario il 4 ottobre prossimo.

Il progetto, che si occupa di raccogliere e ridistribuire gratuitamente libri, ideato da Marco Bigozzi e Clelia Pettini e portato avanti anche con l’aiuto di Michele Guerrini, Lorenzo Mantiglioni e altri volontari, con la collaborazione della cooperativa Uscita di Sicurezza, metterà a disposizione romanzi, racconti, saggistica e libri per ragazzi e per bambini, per permettere a tutti coloro che allestiranno un banco al Mercatino di vendere libri e contribuire così alla raccolta fondi promossa dal Comitato per la vita.

“Il nostro obiettivo principale – spiega Marco Bigozzi, responsabile del progetto Un libro per te –, che portiamo avanti da oltre dieci anni, è quello di regalare libri ai cittadini, alle associazioni, alle scuole e ad altri soggetti che ne fanno richiesta, per far circolare la cultura e dare una seconda possibilità ai libri usati. Il progetto nasce proprio con questo scopo e per questo vogliamo mettere anche quest’anno i libri a disposizione di chi deciderà di allestire un banchetto al Mercatino dei ragazzi, domenica 4 ottobre, per dare il nostro piccolo contributo al Comitato per la vita per un’iniziativa così importante. Invitiamo tutti coloro che vorranno prendere gratuitamente libri, da rivendere poi al Mercatino, a farci visita al primo piano dell’Abbriccico e a curiosare tra i nostri scaffali oppure a contattarci tramite Facebook o Instagram”.

Sono tutti libri in buonissime condizioni donati principalmente da privati cittadini e dalle biblioteche della provincia di Grosseto. Chi lo desidera, quindi, potrà ritirare fino a un massimo di 20 volumi.

“Un libro per te” è un progetto che “trova casa” nei locali messi a disposizione dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, nato grazie anche alla collaborazione della Biblioteca Chelliana di Grosseto. Al primo piano dell’Abbriccico, in via Davide Lazzeretti 10 a Grosseto, sono quindi ospitati tutti i volumi a disposizione dei lettori che possono prenderli in regalo, non in prestito, oppure fermarsi e leggerli comodamente sui divanetti e sulle poltrone accanto agli scaffali.

È possibile visitare le librerie del progetto all’Abbriccico, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17 (giovedì mattina, sabato e domenica chiusi), passando dall’entrata principale o dal laboratorio creativo che si trova lateralmente. In città esistono altri punti di distribuzione di “Un libro per te”, grazie alla disponibilità di alcuni esercenti.

Per essere sempre aggiornati sugli orari, per informazioni e per fare richieste è possibile contattare la pagina Facebook “Un libro per te” o il profilo Instagram “Un libro per te gratis”.