GROSSETO – Il calcio Uisp Grosseto cerca nuovi arbitri per rafforzare la propria squadra sui campi della provincia. L’opportunità arriva grazie al nuovo corso per direttori di gara promosso dal settore calcio del comitato regionale Uisp Toscana, un’iniziativa pensata per chi vuole vivere il gioco da una prospettiva diversa e da protagonista sul terreno di gioco.

All’insegna dello slogan “Calcio, Persone, Territorio, Valori”, il percorso formativo prenderà il via a metà ottobre. L’obiettivo è formare fischetti guidati dai principi dello sport sociale: rispetto, correttezza, inclusione e passione, offrendo un’importante occasione di crescita personale e sportiva all’interno del movimento amatoriale locale.

Le iscrizioni sono già aperte: per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione è possibile scrivere a [email protected] oppure contattare la sede di Uisp Grosseto allo 0564417756, [email protected].