GROSSETO – Buon avvio di stagione per il Judo Grosseto al Palazzetto dello Sport di Borgo Valsugana, teatro del Trofeo Italia riservato alla categoria Esordienti B.

A guidare la spedizione maremmana è stata la splendida prestazione di Massimo Borracelli nella categoria -38 kg. L’atleta grossetano, seguito dal tecnico Riccardo Borracelli, si è reso protagonista di un cammino d’alto livello superando con autorità quattro combattimenti e conquistando una meritata medaglia d’argento. Il gradino più alto del podio è sfumato soltanto nella finalissima, condizionata da un verdetto arbitrale a dir poco controverso.

Prova da incorniciare anche per Lucrezia Chiella nella categoria +70 kg, che guidata a bordo tatami dal tecnico Francesco Chiella ha lottato con determinazione conquistando un prezioso quinto posto complessivo.

Gli eccellenti risultati ottenuti confermano la bontà del percorso intrapreso e premiano il duro lavoro svolto quotidianamente in palestra da tutta la squadra.

Il Judo Grosseto archivia così la trasferta trentina ripartendo alla grande e con la massima determinazione in vista dei prossimi appuntamenti della stagione.