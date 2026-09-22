SCANSANO – La vigilia del Consiglio comunale convocato per la mattinata di giovedì 24 settembre è segnata da una nota che, diretta alla sindaca, arriva dai consiglieri d’opposizione Claudio Chelli, Francesco Marchi, Gianluca Mazzuoli e Gian Carlo Tenerini. Al centro dello scontro tra opposizione e amministrazione c’è l’orario di convocazione dell’assise cittadina e la collocazione all’ordine del giorno dell’emergenza legata al trasporto scolastico.

«Abbiamo appreso che ha convocato il consiglio comunale per il giorno 24 c.m. e che all’ultimo posto dell’ordine del giorno è prevista la discussione delle problematiche del trasporto scolastico – dicono i consiglieri alla sindaca Ginesi – Non fa però menzione che questo punto era stato da noi richiesto, e ciò non è corretto, nei confronti dell’opposizione».

«Con grande stupore poi abbiamo visto che il consiglio è convocato per le ore 10.00 – sottolinea l’opposizione – Ciò, come ben capirà, crea grande disagio, per tutti quei genitori degli studenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico e che sono molto interessati ad assistere al consiglio per conoscere le motivazioni che hanno creato loro così tanti disagi».

«Ovviamente – sottolineano – essendo gente che lavora, in alcuni casi lavorano sia il padre che la madre degli alunni, alle 10.00 non può certamente essere presente. Quindi con la presente nota siamo a chiederLe di spostare l’orario del consiglio comunale alle 17.30, oppure di tenere l’inizio per le ore 10.00 ma di differire la discussione dell’ultimo punto al pomeriggio».

Alla fine, l’appello alla prima cittadina. «Auspichiamo che voglia accettare questa richiesta – concludono i consiglieri – soprattutto per venire incontro ai genitori che sono interessati a questa problematica e che già stanno pagando a caro prezzo un disservizio che la Sua amministrazione ha causato».