GROSSETO – Da lunedì 28 settembre l’attività del punto prelievi del distretto di Barbanella sarà trasferita al primo piano della Casa di Comunità di Villa Pizzetti, in via Cimabue 109 a Grosseto.

Come cambia l’accesso al servizio

A partire da quel giorno le persone con prelievo prenotato dovranno effettuare l’accettazione presso il Cup della Casa di Comunità, situato al piano terra e accessibile dall’ingresso a destra delle scale esterne, per poi recarsi al primo piano.

Il trasloco il 24 e 25 settembre

Il trasferimento sarà effettuato nelle giornate del 24 e 25 settembre, nelle quali non sono previsti prelievi, in modo da garantire la continuità del servizio e mantenere invariata l’attività attualmente assicurata alla cittadinanza.

Parte dei lavori finanziati con il Pnrr

Lo spostamento dell’attività di prelievo all’interno della Casa di Comunità di Villa Pizzetti, spiega l’Asl, si colloca nella riorganizzazione territoriale che garantisce i servizi all’interno delle strutture aziendali ristrutturate con i fondi del Pnrr.