GROSSETO – Sono stati ufficializzati i calendari dell’Under 19 del Comitato territoriale Fipav Basso Tirreno, con 23 squadre al via divise in tre gironi. La Pallavolo Grosseto, con la formazione Lc Luca Consani, è stata inserita nel Girone A insieme a Pallavolo Riotorto, Volley Cecina, Donoratico Sport, New Volley San Vincenzo, Volley Rosignano e Volley Piombino.

L’unica squadra della provincia di Grosseto

Il dato più significativo della stagione è chiaro: la Pallavolo Grosseto sarà l’unica realtà dell’intera provincia a prendere parte al campionato. Un traguardo che, sottolinea la società, dimostra la solidità del proprio settore giovanile e la continuità del lavoro, in un momento storico in cui per le altre società del territorio risulta sempre più complesso allestire formazioni in questa fascia d’età.

Le parole del ds Vito Di Giovanna

Fa il punto della situazione il direttore sportivo Vito Di Giovanna: «Sono davvero molto contento di come si stanno allenando le ragazze. Stanno svolgendo un grande lavoro sia dal punto di vista fisico, seguite dai preparatori Marraccini e Zanobi, sia da quello tecnico. Non posso però non notare che, per la prima volta negli ultimi 15-20 anni, saremo la sola società a rappresentare la provincia di Grosseto in Under 19. Sappiamo bene quanto sia faticoso oggi per i vivai locali portare avanti squadre in queste categorie, ma ci auguriamo con tutto il cuore che sia solo una parentesi temporanea. Spero che già dal prossimo anno il nostro movimento provinciale possa ritrovare nuove forze e altre società capaci di affiancarci per valorizzare insieme la pallavolo del nostro territorio».

Il debutto al PalAzzurri

Il debutto della squadra sarà in casa, al PalAzzurri, il 7 ottobre alle 21.15. La Pallavolo Grosseto Asd invita il pubblico a sostenere le ragazze e a far sentire il calore di Grosseto.