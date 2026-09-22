CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si è riunito domenica, 20 settembre, il primo Consiglio direttivo del circolo di Fratelli d’Italia di Castiglione della Pescaia, dando ufficialmente avvio alla nuova fase che vede tra i protagonisti la senatrice Simona Petrucci. Una scelta nata dalla richiesta di supporto avanzata dallo stesso circolo, in precedenza guidato dal giovane Sebastiano Biancalani.

«Proprio Biancalani è stato al centro di un gesto di particolare correttezza politica. Eletto come primo presidente del neonato circolo, aveva infatti scelto di rassegnare le dimissioni già lo scorso agosto, con largo anticipo, per poter avviare il proprio percorso come candidato al Consiglio comunale. Una decisione assunta per lasciare piena libertà di competizione a tutti i candidati del centrodestra, evitando che il ruolo di vertice nel partito potesse rappresentare un elemento di vantaggio».

«Una scelta apprezzata dalla senatrice Petrucci, che ha sottolineato la sensibilità e la coerenza dimostrate da Biancalani, ricordando come la sua presidenza fosse stata fortemente voluta tanto dalla base quanto dal gruppo provinciale del partito».

«Dal confronto con i militanti è emerso con chiarezza anche un altro elemento: il circolo resta profondamente radicato nel territorio e saldamente nelle mani dei castiglionesi. La figura di Simona Petrucci vuole in tal senso rappresentare una garanzia di attenzione e presenza, mettendo a disposizione del circolo esperienza, ascolto e capacità di raccordo istituzionale».

«Un ruolo che trova la sua ragione proprio nella conoscenza e nel legame che la senatrice ha costruito con Castiglione della Pescaia e con il suo tessuto politico e sociale. Come ribadito dai giovani dirigenti del partito, l’obiettivo è accompagnare la crescita di una nuova classe dirigente locale, valorizzando energie, competenze e disponibilità provenienti dal territorio».

«Con l’insediamento del direttivo, Fratelli d’Italia apre dunque una nuova fase a Castiglione della Pescaia, nel segno della compattezza, della partecipazione e del radicamento. Un percorso che guarda ai prossimi appuntamenti elettorali con l’obiettivo di costruire, già da oggi, basi solide e condivise per il futuro della comunità».