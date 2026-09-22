CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – I Musei di Castiglione della Pescaia si confermano sempre più accessibili e inclusivi. Il Comune ha infatti rinnovato la Convenzione con il Sistema Mta – Musei Toscani per l’Alzheimer, la rete sostenuta dalla Regione Toscana che promuove una nuova modalità di vivere l’esperienza al museo e amplia le opportunità di partecipazione culturale.

Il percorso nasce dall’attenzione alle persone che vivono con la demenza e a chi se ne prende cura, con l’obiettivo di costruire musei sempre più accoglienti, inclusivi e capaci di rispondere alle esigenze dell’intera comunità.

La nuova convenzione, che proseguirà fino al 2029, consolida un percorso che per i Musei di Castiglione della Pescaia non rappresenta una novità, ma un impegno portato avanti da anni attraverso il MuVet – Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia e il Museo della Casa Rossa Ximenes.

«I nostri musei – dichiara la sindaca Elena Nappi – da anni propongono programmi dedicati alle persone che vivono con l’Alzheimer. Siamo molto orgogliosi di aver rinnovato questa convenzione e di poter continuare a rendere i nostri musei sempre più accessibili e inclusivi, offrendo servizi e opportunità di partecipazione sempre più importanti ai nostri frequentatori. Crediamo che il museo debba essere un luogo aperto a tutti, dove ciascuno possa sentirsi accolto, continueremo quindi a impegnarci perché sempre più persone possano vivere i nostri musei come luoghi di incontro, relazione e partecipazione».

Sono oltre 60 musei toscani che condividono questo impegno. Con il rinnovo della convenzione, il progetto rafforza una rete regionale che mette al centro l’accessibilità e la partecipazione culturale.

L’adesione al Sistema Mta rappresenta quindi per i Musei di Castiglione della Pescaia un ulteriore passo nel percorso di apertura e inclusione, affinché il patrimonio culturale possa essere vissuto da un numero sempre più ampio di persone come uno spazio di comunità, partecipazione e benessere.