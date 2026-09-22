GROSSETO – Saranno alcune delle eccellenze dell’agrifood toscano le protagoniste dell’ITS EAT Academy Future Day, l’evento in programma giovedì 1 ottobre, dalle 16:30 alle 18:30, nella sede dell’ITS EAT Academy, in via Giuseppe Scopetani 6, alla Cittadella dello Studente di Grosseto.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Vetrina Toscana, nasce per mettere in dialogo il mondo della formazione con quello delle imprese, offrendo agli studenti un’occasione concreta per conoscere da vicino le professionalità, le competenze e le opportunità offerte dal settore dell’agrifood e dell’agribusiness.

Vetrina Toscana è il progetto della Regione Toscana, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica, coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Ad aprire il pomeriggio sarà la tavola rotonda “Le imprese dell’agrifood e l’importanza della comunicazione”, un confronto che vedrà riuniti rappresentanti di aziende di primo piano e del mondo dell’informazione per riflettere su come si costruisce il valore di un territorio, su come si promuovono le sue eccellenze e sul ruolo che formazione e innovazione rivestono nella crescita delle imprese.

A portare la propria esperienza saranno Alessandro Gallo, di Rocca di Montemassi e Castello d’Albola, Simone Sargentoni, titolare de Il Fiorino, Riccardo Colasanti, dell’Azienda Girasasso, e la giornalista Francesca Sabatini.

Quattro punti di vista differenti, accomunati da un forte legame con il territorio e dalla convinzione che il futuro dell’agrifood passi attraverso competenze sempre più qualificate, capacità di innovare e una comunicazione efficace, in grado di valorizzare prodotti, aziende e territori.

L’obiettivo dell’incontro è offrire agli studenti la possibilità di ascoltare direttamente le esperienze di chi opera ogni giorno nel settore, comprendendo quali siano oggi le competenze maggiormente richieste dalle imprese e quali opportunità possa offrire un percorso di alta formazione tecnica come quello dell’ITS EAT Academy.

Il Future Day proseguirà con le testimonianze dei diplomati ITS EAT Academy, che racconteranno il proprio percorso dalla formazione all’ingresso nel mondo del lavoro, e con la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti che hanno concluso il percorso formativo.

L’iniziativa si concluderà con la visita della sede dell’ITS EAT Academy e un momento di networking tra studenti, famiglie, docenti e rappresentanti delle imprese, per favorire il confronto diretto tra chi si sta preparando a entrare nel mondo del lavoro e chi, ogni giorno, è alla ricerca di nuove professionalità.

La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione attraverso il modulo disponibile sul sito dell’ITS EAT Academy:

https://fondazione-eat.it/evento/open-day-ottobre-1-16-30-18-00-grosseto/

L’invito è rivolto agli studenti delle scuole superiori, ai diplomati, alle loro famiglie e a tutti coloro che desiderano conoscere da vicino le opportunità offerte dall’alta formazione tecnica nel settore dell’agrifood e dell’agribusiness.