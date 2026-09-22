GROSSETO – C’è una persona ferita in un incidente stradale avvenuto meno di mezz’ora fa sulla vecchia Aurelia, tra Braccagni e Grosseto.

L’incidente è avvenuto poco prima del cavalcavia che si trova a pochi chilometri dal paese, in direzione Livorno.

La dinamica

Sembra che si sia trattato di uno scontro laterale tra l’auto e il monopattino su cui stava viaggiando un cittadino straniero. I due mezzi stavamo andando nella stessa direzione di marcia.

I soccorsi e i rilievi

L’uomo sul monopattino è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Sul posto l’ambulanza della Misericordia.

Presente ls Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.