MASSA MARITTIMA – Si è tenuto domenica 13 settembre il pranzo sociale per i festeggiamenti del 140° anniversario della nascita del circolo culturale e ricreativo “La Pace”.

Un momento molto importante che, in questo contesto di società moderna, rimane un caposaldo della realtà massetana, tra storia e memoria.

Risale infatti al 1886 la data di nascita della “Società”, un sodalizio che è riuscito a sopravvivere a numerose vicissitudini della storia italiana, senza mai chiudere la porta.

Un vanto, quindi, e una certezza che ripercorre un lasso di tempo ben preciso, ma che l’attuale Consiglio e i soci portano avanti con abnegazione e senso di responsabilità.

È stata anche una giornata piena di commozione per tutti i soci, in quanto, nella stessa settimana, è venuto a mancare Adamo Giuggioli, il socio più longevo per anzianità di iscrizione al Circolo, nonché tesoriere, colonna portante e punto di riferimento per tutte le generazioni che si sono avvicinate alla Società.

Il Consiglio ha deliberato di proseguire i festeggiamenti con il pranzo sociale, nonostante la sua scomparsa, per volontà dei figli, della compagna e dello stesso Adamo, nel segno della continuità e nello spirito associativo che contraddistingue i valori fondanti della “Pace”.

L’arrivo di nuovi soci e l’ingresso di nuove generazioni è un fatto rilevante e positivo, segno di una condivisione degli intenti che l’associazione tramanda e insegna.

La sfida attuale, di cui il Consiglio ha tracciato il percorso, è il richiamo costante alla concezione associativa con le sue prerogative fondamentali, che devono esprimere la volontà di tutti i soci di perseguire, rispettare e mettere in pratica le regole statutarie, nella necessità di garantire continuità all’«essenza valoriale» dell’aggregazione, così come di vivere la socialità del Circolo in modo più presente e partecipato, visto che in alcuni momenti la frequenza è assente.

Rimane comunque la conferma, la certezza e l’orgoglio che 140 anni di storia rappresentino un traguardo importante per il tessuto massetano.