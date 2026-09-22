GROSSETO – «Le dichiarazioni di Mario Lolini in merito alla campagna di disinfestazione notturna contro il West Nile partono da una lettura superficiale — se non del tutto ignara — di come funzioni realmente la macchina amministrativa comunale e i protocolli sanitari regionali a cui essa è tenuta ad attenersi». La risposta a Lolini in merito alla disinfestazione arriva dall’assessora all’Ambiente Erika Vanelli.

«Non un ritardo, ma l’attuazione dei protocolli»

«Gli interventi adulticidi (vietati nel calendario ordinario), recentemente effettuati, non sono la prova di un ritardo, ma esattamente il contrario: sono l’attuazione tempestiva dei protocolli di emergenza previsti dal Piano arbovirosi regionale».

«Vengono attivati a seguito di segnalazione della Asl al Comune di un caso di arbovirosi conclamato e sono attuati entro le 24 ore: è la sinergia tra Comune e Asl, non la sua assenza, a produrre quello “spiegamento di forze” che Lolini scambia per un’ammissione di colpa» prosegue Vanelli.

«La prevenzione non nasce a fine settembre»

«Contrariamente a quanto insinuato, inoltre, la prevenzione a Grosseto non nasce a fine settembre: il Comune attua da mesi un programma mensile di disinfestazioni antilarvali mirato in via prioritaria alle aree più sensibili per la popolazione: parchi pubblici, giardini scolastici, spazi ad alta frequentazione».

«Tale programma viene puntualmente condiviso con la Asl competente ed è oggetto di monitoraggio e aggiornamento costanti in funzione delle condizioni al contorno. Solo la settimana scorsa, ad esempio, è stata disposta una disinfestazione aggiuntiva straordinaria in prossimità di tutte le scuole nido e dell’infanzia di competenza comunale, proprio in ragione delle attuali e particolari condizioni climatiche che impongono, durante le lezioni, di tenere le finestre aperte e di utilizzare gli spazi didattici esterni. Definire questa attività “prevenzione non abbastanza capillare” significa, semplicemente, non essersi informati prima di parlare».

«Governare significa programmare»

«Governare significa programmare, scrive Lolini: gli sarebbe bastato chiederlo, prima di scriverlo, per scoprire che la programmazione esiste, è documentata e viene condivisa con l’autorità sanitaria in modo preventivo e continuativo. Rilasciare dichiarazioni infondate su un tema di salute pubblica, in un momento in cui alcuni cittadini convivono con il decorso di patologie serie, non è un esercizio di vigilanza politica: è un modo per alimentare allarme ingiustificato tra la popolazione, senza alcun beneficio per nessuno. Chi aspira a un ruolo amministrativo farebbe bene a studiare prima il funzionamento dell’amministrazione».