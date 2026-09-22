GROSSETO – L’ex deputato Mario Lolini, appena entrato tra le fila di Futuro nazionale, interviene sulla disinfestazione contro la west nile che il Comune di Grosseto ha organizzato per la notte appena passata.

«Misure draconiane per compensare la prevenzione»

Lolini è piuttosto critico al riguardo: «L’imponente spiegamento di forze a fine settembre solleva un interrogativo: le zanzare non sono un’emergenza meteorologica imprevedibile, ma una costante stagionale. L’impressione è che si ricorra oggi a misure draconiane per compensare una prevenzione primaverile ed estiva forse non abbastanza capillare».

«Grosseto si blinda contro la zanzara Culex. Con disinfestazioni notturne, ispezioni “porta a porta” nei giardini privati, divieti sugli ortaggi e sanzioni fino a 500 euro. Misure stringenti e innegabilmente necessarie per arginare il cluster di West Nile, in doveroso coordinamento con l’Asl».

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Il dubbio che solleva però Lolini è: «Nessuno mette in discussione la priorità della salute pubblica e la necessità delle ordinanze, ma è quantomeno singolare dover schierare l’artiglieria pesante a fine settembre, a stagione ormai conclusa, per un problema che andrebbe disinnescato in primavera».

Il nodo degli oneri ai cittadini

La critica si sposta poi sul bilanciamento tra gli oneri imposti ai cittadini e le responsabilità pubbliche: «Oggi si esige, giustamente, il massimo rigore dai privati, chiedendo loro pesanti sacrifici logistici e l’apertura delle proprie case agli ispettori. C’è però da chiedersi se, nei mesi scorsi, questo stesso zelo chirurgico e questa inflessibilità siano stati applicati dall’amministrazione nella manutenzione del verde pubblico e nella pulizia preventiva delle caditoie cittadine».

«Governare significa programmare»

«L’emergenza impone di agire, ma governare significa programmare – prosegue Lolini -. L’auspicio è che il rumore degli atomizzatori notturni serva da monito per il prossimo anno: la prevenzione silenziosa è sempre un’arma migliore rispetto all’affannosa rincorsa ai focolai».