GROSSETO – Dieci nuovi progetti di videosorveglianza sono stati approvati durante le riunioni del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica presiedute dal prefetto Paola Berardino. I progetti sono stati presentati dagli enti locali della provincia di Grosseto ai fini dell’accesso ai finanziamenti statali destinati al rafforzamento della sicurezza urbana.

I Comuni coinvolti

Per la realizzazione di tali interventi esiste uno specifico stanziamento nazionale. I progetti approvati riguardano il Comune di Grosseto, l’associazione dei comuni di Castel del Piano e Arcidosso e i Comuni di Castell’Azzara, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Isola del Giglio, Monte Argentario, Orbetello e Scansano.

I pareri e la conformità tecnica

I progetti hanno ottenuto il parere favorevole delle forze di polizia territoriali e l’attestazione di conformità tecnica rilasciata dalla zona telecomunicazioni “Toscana Umbria” della Polizia di Stato di Firenze.

«L’approvazione dei progetti rappresenta un importante risultato della collaborazione istituzionale tra Prefettura, forze di polizia ed enti locali, finalizzata a promuovere modelli sempre più efficaci di sicurezza integrata e partecipata a beneficio delle comunità del territorio provinciale» conclude il viceprefetto Alessandro Venga.