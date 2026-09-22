CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Trasferta memorabile per l’ASD Palio Castiglione Della Pescaia a Orbetello ai Campionati Italiani Assoluti di Gozzo Nazionale. Tutte e tre alle fasi finali gli equipaggi castiglionesi, che hanno portato in alto i colori di casa conquistando eccellenti risultati: quarto e quinto posto ai Campionati Italiani e primo e secondo in Toscana per i due equipaggi femminili; sesto piazzamento ai Campionati Italiani e primo in Toscana per l’equipaggio maschile.

“Complimenti a tutti gli equipaggi, agli allenatori, ai tecnici e a tutta la grande famiglia del Palio Marinaro di Castiglione della Pescaia – commenta la sindaca Elena Nappi –. Un ringraziamento particolare va a Giancarlo Farnetani e al suo staff, Riccardo Crocini, Mirella Rotoloni e Simone Boldi, che seguono atleti e atlete con impegno e professionalità in tutte le fasi della preparazione e degli allenamenti, accompagnandoli alle gare nelle migliori condizioni. Con questi successi ci prepariamo ad affrontare l’anno 2027 con una nuova carica e con maggiore consapevolezza delle potenzialità che le nostre vogatrici e i nostri vogatori hanno dimostrato sul campo”.

La stagione si è conclusa ieri con le finali disputate nelle acque della laguna di Orbetello, al termine di un’annata intensa che ha visto gli equipaggi di Castiglione della Pescaia affrontare numerose competizioni attraversando l’Italia in lungo e in largo, dalla Liguria alla Puglia, passando per Lazio e Abruzzo. Un percorso di crescita importante per ragazze e ragazzi, che hanno consolidato esperienza e competitività, riuscendo a conquistare l’accesso alla fase finale con tre equipaggi su quattro.

Un traguardo che testimonia il valore del lavoro svolto e soprattutto l’impegno, la passione e la determinazione che gli atleti e le atlete mettono quotidianamente in questa disciplina, regalando a tutti momenti di forte emozione e importanti soddisfazioni.