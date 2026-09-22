GROSSETO – Si è finto un finanziere per tentare di raggirare alcuni commercianti e sottrarre loro del denaro, ma è stato identificato e denunciato dalla vera Guardia di finanza. Nei giorni scorsi i militari del Comando provinciale di Grosseto hanno denunciato alla Procura della Repubblica un uomo, già gravato da numerosi precedenti, ritenuto responsabile di due episodi avvenuti a Orbetello e a Grosseto.

Il tentativo di truffa in un bar di Orbetello

Il “falso” finanziere, ricostruiscono gli inquirenti, si sarebbe presentato in un bar del centro di Orbetello, riferendo che nella zona circolavano da tempo banconote da venti euro non autentiche e chiedendo al titolare di verificare quelle presenti in cassa. Alla richiesta di trattenere le banconote per presunti controlli, il barista si è insospettito e ha chiesto l’esibizione di un tesserino di riconoscimento: vedendolo tergiversare, ha contattato la vicina Compagnia di Orbetello.

I finanzieri sono intervenuti prontamente, individuando e fermando il soggetto, che nel frattempo si era allontanato. L’uomo è risultato gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per varie fattispecie di reato, oltre che in possesso di uno strumento atto a offendere e a forzare serrature e lucchetti, subito sequestrato.

Il secondo episodio in un minimarket di Grosseto

Pochi giorni dopo, un’analoga richiesta di intervento è giunta al numero di pubblica utilità “117” da parte del titolare di un minimarket di Grosseto, per presunte condotte truffaldine messe in atto con le medesime modalità da una persona che si era presentata come appartenente al Corpo.

In questo caso il falso finanziere è riuscito ad allontanarsi prima dell’arrivo della pattuglia del Gruppo Grosseto, ma i successivi accertamenti investigativi, tra cui l’acquisizione e la visione dei filmati delle telecamere dell’esercizio commerciale, hanno permesso di stabilire che si trattava della stessa persona responsabile dei fatti di Orbetello. Il soggetto è stato quindi segnalato all’autorità giudiziaria per i reati di truffa e sostituzione di persona.

I consigli della Guardia di finanza per difendersi

Poiché negli ultimi tempi si registrano sempre più segnalazioni al “117” di tentativi di truffa da parte di soggetti che si qualificano falsamente come appartenenti alla Guardia di finanza, il comando fornisce alcune raccomandazioni. Anzitutto, non consegnare mai denaro o preziosi: la Guardia di finanza non riscuote mai pagamenti in contanti e non si presenta mai a casa o in ufficio se non con un ordine dell’autorità giudiziaria o con un foglio di servizio. È bene poi richiedere sempre i documenti di riconoscimento, perché ogni militare ha in dotazione un tesserino personale, e il foglio di servizio firmato dal comandante di reparto, che in caso di controllo attesta la legittimità dell’intervento.

In caso di sospetto, le Fiamme gialle invitano a chiamare il numero di pubblica utilità “117”, la linea diretta di emergenza attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, utile per segnalazioni e per chiarire ogni dubbio sull’effettività dei controlli. Il consiglio, infine, è di prendere tempo e contattare subito un parente, un amico o un vicino di casa fidato.