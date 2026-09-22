GAVORRANO – «Come Circolo di Fratelli d’Italia Gavorrano riteniamo necessario tornare sulla scelta dell’amministrazione comunale di destinare la parte largamente prevalente di circa 700mila euro di oneri di urbanizzazione a interventi legati alla viabilità di Bagno di Gavorrano».

Così il circolo in una nota.

«Non vogliamo trasformare la questione in una discussione tecnica su una rotatoria, un semaforo o uno spartitraffico. Il tema che poniamo è molto più semplice ed è essenzialmente politico: quando un Comune dispone di risorse così importanti, quali priorità decide di darsi e quale visione complessiva del territorio mette alla base delle proprie scelte? »

«Non contestiamo la necessità di intervenire sulla viabilità di Bagno di Gavorrano. Strade sicure, collegamenti adeguati e una circolazione più ordinata sono certamente obiettivi importanti. Quello che non condividiamo è aver concentrato una somma così rilevante prevalentemente su questa tipologia di opere, senza cogliere l’occasione per distribuire almeno una parte delle risorse su altre necessità che da tempo interessano il territorio comunale».

«E non stiamo parlando soltanto delle altre frazioni. Anche Bagno di Gavorrano ha esigenze che vanno ben oltre la viabilità. Ci sono strutture pubbliche, aree verdi, impianti, servizi e spazi collettivi che necessitano di manutenzione, riqualificazione e investimenti. Allo stesso modo Caldana, Giuncarico, Filare, Ravi, Grilli, Gavorrano e le altre realtà del nostro Comune presentano criticità e necessità che i cittadini segnalano da tempo».

«È quindi sulla programmazione che poniamo una questione politica all’amministrazione Ulivieri. Circa 700mila euro rappresentano una disponibilità importante per un Comune come Gavorrano e avrebbero potuto costituire l’occasione per costruire un piano di interventi più ampio ed equilibrato, capace di lasciare benefici diffusi sul territorio».

«Gli oneri di urbanizzazione, nel rispetto della loro disciplina e degli strumenti di programmazione dell’ente, possono concorrere alla realizzazione e al miglioramento di diverse opere e servizi di interesse collettivo. Pensiamo ai cimiteri, alle strutture scolastiche, agli impianti sportivi, agli edifici pubblici, alle aree verdi, alle strutture sociali e culturali. Tutti ambiti nei quali anche il nostro Comune presenta necessità concrete».

«Per questo la domanda che poniamo è molto semplice: era davvero necessario concentrare la parte largamente prevalente di circa 700mila euro sulla viabilità? Non sarebbe stato possibile programmare diversamente gli interventi, destinando una parte delle risorse anche ad altre priorità? »

«Non basta rispondere che determinate opere erano previste nell’ambito di una convenzione urbanistica o che le procedure amministrative sono state rispettate. Non è questo il punto della nostra critica. Le convenzioni e gli accordi urbanistici non nascono dal nulla: sono anch’essi il risultato di decisioni e valutazioni dell’amministrazione. Ed è proprio la qualità di quelle scelte che la politica ha il diritto e il dovere di discutere».

«La questione diventa ancora più significativa se consideriamo che, parallelamente, il Comune ha fatto ricorso a un mutuo di circa 600mila euro per finanziare gli interventi sulla piscina comunale. È quindi legittimo domandarsi se una programmazione differente delle risorse disponibili avrebbe potuto consentire di affrontare diversamente alcune necessità, ridurre almeno in parte il ricorso all’indebitamento o liberare risorse per altri interventi pubblici».

«Il problema, dunque, non è Bagno di Gavorrano contro le altre frazioni e respingiamo fin da ora qualsiasi tentativo di ridurre la discussione a una contrapposizione territoriale. Bagno aveva e ha bisogno di investimenti. La domanda è un’altra: possibile che circa 700mila euro dovessero essere concentrati in larghissima parte sulla viabilità, quando sull’intero territorio comunale esistono tante altre esigenze ancora senza risposta? »

«Le risorse pubbliche non devono soltanto essere spese. Devono essere programmate scegliendo le priorità, valutando ciò che serve maggiormente alla comunità e cercando di produrre il beneficio più ampio possibile. È precisamente su questo terreno che riteniamo carente la scelta dell’amministrazione Ulivieri».

«Per questo chiediamo che venga spiegato ai cittadini quali valutazioni abbiano portato a concentrare la parte largamente prevalente di queste risorse sulla viabilità e perché non sia stata costruita una programmazione più articolata, capace di interessare anche altre opere e altre esigenze. Allo stesso tempo vogliamo sapere quali investimenti siano previsti per le diverse frazioni e quali siano concretamente le priorità dell’amministrazione per i prossimi anni».

«C’è infine un tema di responsabilità politica che non può essere separato dalle singole decisioni amministrative. Governare significa scegliere e stabilire delle priorità, ma significa anche assumersi la responsabilità dei risultati prodotti da quelle scelte. Dopo anni di amministrazione è legittimo valutare non soltanto ciò che è stato realizzato, ma anche ciò che è rimasto indietro e le opportunità che non sono state utilizzate diversamente».

«A nostro giudizio, quando diventa evidente la difficoltà di costruire una programmazione capace di tenere insieme le diverse esigenze di un territorio, occorre avere anche la capacità di interrogarsi sulla propria esperienza amministrativa. Amministrare un Comune non è un diritto acquisito, ma una responsabilità temporanea affidata dai cittadini. E se non si è più in grado di offrire una prospettiva diversa e più efficace, lasciare spazio ad altri è una possibilità che la politica dovrebbe avere il coraggio di considerare».

«La nostra, quindi, non è una polemica contro Bagno di Gavorrano e non è una contestazione pregiudiziale delle opere realizzate. È una critica alla scelta politica che sta a monte: aver concentrato circa 700mila euro prevalentemente sulla viabilità senza, a nostro giudizio, utilizzare un’occasione così importante per dare risposte anche ad altre necessità della comunità».

«Perché amministrare significa certamente realizzare opere. Ma significa soprattutto scegliere bene dove e come utilizzare le risorse disponibili, guardando all’intero territorio e alle sue priorità. Ed è su queste scelte che l’amministrazione Ulivieri è chiamata a dare risposte ai cittadini».