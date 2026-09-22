ROCCASTRADA – Un vecchio carro agricolo trainato da due imponenti “bovi maremmani”, una famiglia e una strada percorsa per tornare là dove tutto era cominciato 120 anni prima. È iniziata così, domenica 20 settembre alla Pieve di Caminino, nel comune di Roccastrada, la giornata “Gli Innocenti tornano a Caminino”, che ha riunito una cinquantina di discendenti di Carlo Innocenti e dei suoi otto figli.

L’iniziativa è stata voluta e organizzata da Giancarlo Innocenti, uno dei nipoti di Carlo Innocenti, il capostipite della famiglia che nel settembre del 1906 arrivò a Caminino da Monticello Amiata insieme alla moglie Cesira e ai figli per insediarsi come mezzadro.

L’arrivo con Tiburzi e Fioravanti

Il momento più suggestivo della giornata è stato proprio la rievocazione di quell’arrivo. Nel 1906 Carlo Innocenti raggiunse Caminino percorrendo l’antica strada romana con la moglie Cesira e sei dei figli. Sul carro c’erano poche cose: un baule con panni e lenzuola, qualche stoviglia, una credenza e una madia. Ad aspettarli c’era il fattore, incaricato dal proprietario della fattoria di Peruzzo di consegnare alla famiglia le chiavi della nuova casa.

Centoventi anni dopo la scena ha ripreso vita. Questa volta sul viale della Pieve è avanzato un carro agricolo maremmano risalente al 1920, trainato da Tiburzi e Fioravanti, due bovi maremmani provenienti dall’allevamento di Loriano Bargagli, titolare dell’azienda Badia Vecchia, realtà le cui origini risalgono al 1870.

A guidare simbolicamente la nuova carovana degli Innocenti è stato Giancarlo. Ad accogliere la famiglia c’erano i padroni di casa Emiliano Marrucchi Locatelli e Maria Chiara, insieme al sindaco di Roccastrada e presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola.

L’arrivo lento del carro accompagnato dai due grandi bovini di razza maremmana ha così ricreato, nello stesso luogo, un’immagine della Maremma contadina di inizio Novecento, quando carri, bestiame e poderi facevano parte della vita quotidiana delle famiglie mezzadrili.

Il patto mezzadrile firmato di nuovo

Anche l’incontro tra il mezzadro e il proprietario è stato riproposto simbolicamente. Giancarlo Innocenti è sceso dal carro per chiedere accoglienza, rievocando il momento in cui Carlo e la sua famiglia iniziarono la loro nuova vita a Caminino.

Uno dei momenti centrali è stato affidato a Francesco Limatola, che ha letto un atto rievocativo dell’antica pattuizione mezzadrile. Il documento è stato quindi firmato simbolicamente dalle parti e successivamente dai familiari Innocenti e dagli altri parenti e invitati che hanno voluto lasciare la propria firma come testimoni.

La prima parte della giornata si è conclusa sulle note della canzone popolare “Questa è la terra mia” e con le immancabili fotografie di famiglia davanti al carro e a Tiburzi e Fioravanti, prima dell’ingresso nella Pieve.

Gli otto figli e una famiglia diventata grande

Da lì è iniziato un viaggio ancora più lungo, questa volta attraverso i ricordi. Carlo Innocenti e la moglie Cesira ebbero otto figli: Viola, Salvatore, Palmira, Maria, Rosa, Sestilio, Pietro e Patrizio. Da loro sono nati i diversi rami di una famiglia che nel corso di oltre un secolo è cresciuta e si è dispersa, mantenendo però il legame con le proprie origini.

Oggi nessuno degli otto figli è più in vita, ma domenica a Caminino si sono ritrovati figli, nipoti e pronipoti, circa cinquanta persone, nello stesso luogo in cui 120 anni fa era cominciato un nuovo capitolo della storia familiare.

A ricostruirla è stato soprattutto Giancarlo Innocenti, attraverso fotografie d’epoca, immagini di famiglia, racconti e aneddoti tramandati di generazione in generazione. Un lungo viaggio tra nomi e volti che ha permesso di ripercorrere non soltanto le vicende degli Innocenti, ma anche un pezzo della storia della Maremma rurale e della mezzadria.

E alla fine il grande pranzo maremmano

La giornata non poteva che terminare come tante riunioni delle famiglie contadine maremmane: intorno a una grande tavola. Ad allietare i momenti della giornata anche la musica e le storie di Mauro Chechi, simbolo dei cantastorie maremmani.

Dopo la rievocazione e il racconto della storia degli Innocenti, parenti e ospiti si sono ritrovati per un lungo pranzo maremmano, trasformando l’anniversario in una grande riunione di famiglia.

A 120 anni dall’arrivo di Carlo, Cesira e dei loro figli, gli Innocenti sono così tornati a Caminino. E ad accompagnarli lungo l’ultimo tratto, questa volta, c’erano Tiburzi e Fioravanti, i due bovi maremmani che per qualche ora hanno riportato la Pieve alle atmosfere della Maremma di inizio Novecento.