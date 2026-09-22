MANCIANO – Prende il via il corso di difesa personale promosso dall’assessorato al Sociale del Comune di Manciano, un’iniziativa aperta ai residenti del territorio comunale e dei Comuni limitrofi, a partire dai 12 anni di età.

Giovedì 18 settembre si è svolto il primo incontro organizzativo alla presenza del vicesindaco Roberto Bulgarini, dei maestri Aveliano Bettolini e Marco Maggi, che cureranno le lezioni, e del gruppo organizzativo.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 29 settembre, alle ore 18.30, nei locali de Le Stanze (via Cavour 6, Manciano) con una lezione di prova gratuita pensata per consentire agli interessati di conoscere più da vicino il corso, incontrare i docenti e sperimentare alcune delle tecniche che saranno affrontate durante le lezioni.

Il corso sarà composto da 16 incontri, in programma ogni martedì e giovedì a partire da martedì 6 ottobre, dalle ore 18 alle 19.30, sempre a Le Stanze di Manciano.

Nel corso della lezione di prova sarà inoltre possibile ricevere tutte le informazioni sul percorso e formalizzare l’iscrizione. La partecipazione al corso è gratuita: è previsto esclusivamente il versamento di 20 euro per la copertura assicurativa ed è richiesta la presentazione del certificato medico per attività sportiva non agonistica.

«Con questo corso vogliamo offrire ai cittadini un’opportunità concreta per acquisire maggiore consapevolezza e strumenti utili per la propria sicurezza – dichiara il vicesindaco e assessore al Sociale Roberto Bulgarini – La difesa personale non significa soltanto imparare delle tecniche, ma anche saper riconoscere le situazioni di potenziale pericolo e affrontarle con maggiore preparazione. Abbiamo scelto inoltre di aprire l’iniziativa anche ai residenti dei Comuni vicini, perché crediamo possa rappresentare un servizio utile per un territorio più ampio».

Alla lezione di prova del 29 settembre è possibile presentarsi direttamente alle ore 18.30 a Le Stanze.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio turistico: 0564 1886794, [email protected].