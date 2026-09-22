ARCIDOSSO – Arcidosso celebra la memoria di Chögyal Namkhai Norbu e i dieci anni del Maco, Museo di Arte e Cultura Orientale, con una giornata di incontri, cerimonie e musica in programma domenica 27 settembre.

Il momento centrale si terrà alle ore 17 con l’inaugurazione di via Maestro Norbu, la strada già denominata via Tibet, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del sindaco di Arcidosso Jacopo Marini.

L’intitolazione rende omaggio al maestro Chögyal Namkhai Norbu e al profondo legame costruito nel tempo con Arcidosso. Nel 1981 scelse questo territorio per fondare Merigar, primo centro della Comunità Dzogchen Internazionale, dando vita a un’esperienza culturale e spirituale che ha portato sull’Amiata persone provenienti da tutto il mondo.

“L’intitolazione di via Maestro Norbu rende visibile e permanente un legame che appartiene alla storia recente di Arcidosso – dichiara il sindaco Jacopo Marini –. Il maestro Chögyal Namkhai Norbu aveva scelto il nostro territorio e con il suo lavoro ha contribuito a creare un rapporto profondo tra il Comune, la Comunità Dzogchen di Merigar e tutta la comunità locale. Un rapporto cresciuto attraverso la conoscenza reciproca, la collaborazione e il dialogo tra culture diverse. Dedicargli questa strada significa riconoscere ciò che ha rappresentato per Arcidosso e custodirne la memoria per le generazioni future”.

Chögyal Namkhai Norbu, nato nel 1938 e scomparso nel 2018, giunse in Italia nel 1960 dopo aver attraversato l’Himalaya, portando con sé l’eredità della cultura tibetana. Ha insegnato per trent’anni lingua e letteratura tibetana e mongola all’Università di Napoli L’Orientale, dedicandosi parallelamente alla trasmissione dello Dzogchen in Occidente. La sua attività di studio e ricerca ha prodotto quasi quattrocento pubblicazioni, tradotte in oltre venti lingue. Nel 2018 gli è stato conferito il titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana.

“Accogliamo con profonda gratitudine l’intitolazione di via Maestro Norbu – dichiara il direttore Fabio Maria Risolo della Comunità Dzogchen di Merigar –. Questo luogo rappresenta il riconoscimento di una storia condivisa e del rapporto che il maestro ha costruito con Arcidosso e con i suoi abitanti. Merigar e il Maco sono nati dalla sua visione e sono cresciuti grazie alla collaborazione con le istituzioni e con il territorio. La giornata del 27 settembre sarà un’occasione per ricordarlo, celebrare questo cammino e rinnovare un legame che continua a vivere”.

I dieci anni del Maco

Alle ore 18, al Castello Aldobrandesco, sarà celebrato il decimo anniversario del Maco, Museo di Arte e Cultura Orientale, con l’inaugurazione di ARTé, mostra multimediale site-specific di Namkhai Yeshi. Il museo nasce dalla volontà di Chögyal Namkhai Norbu di radicare ad Arcidosso la Collezione Namkhai, composta da oltre cinquemila beni di valore spirituale, artistico ed etnografico raccolti nel corso della sua vita.

Il Comune ha sostenuto questa visione mettendo a disposizione il Palazzo della Cancelleria, parte del complesso del Castello Aldobrandesco e oggi sede del museo. In dieci anni il Maco ha sviluppato un articolato programma culturale ed espositivo, ampliato nel 2017 con l’assegnazione del secondo piano e la nascita dello Spazio Progetti.

Il museo ha realizzato mostre temporanee e collaborazioni con istituzioni italiane e internazionali, grazie al sostegno dell’Unione Buddhista Italiana, della Regione Toscana, dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e di finanziamenti provinciali, regionali, nazionali ed europei, insieme all’impegno dei volontari dell’associazione culturale Comunità Dzogchen di Merigar.

Maggiori informazioni e orari di apertura sono consultabili sul sito ufficiale del museo www.macomuseo.org.

Il programma della giornata

La giornata inizierà alle ore 10 al Gönpa di Merigar con gli insegnamenti Dzogchen di Namkhai Yeshi, nel ricordo di Chögyal Namkhai Norbu.

Alle ore 17 sarà inaugurata via Maestro Norbu, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del sindaco di Arcidosso Jacopo Marini.

Alle ore 18, al Castello Aldobrandesco, si terranno le celebrazioni per il decimo anniversario del Maco e l’inaugurazione di ARTé.

La giornata si concluderà alle ore 21.30, in via Maestro Norbu, con il concerto di musica elettronica di Namkhai Yeshi e Alessandro Di Maio. I due artisti presenteranno dal vivo i nuovi album “27” e “Sounds from the Bardo”, entrambi dedicati alla memoria di Chögyal Namkhai Norbu, con le visual di Matilde Namkhai.

In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro degli Unanimi di Arcidosso.