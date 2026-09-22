MASSA MARITTIMA – Sarà in vigore a partire dal prossimo lunedì 28 settembre, una piccola variazione degli orari di apertura del Centro di raccolta dei rifiuti di viale Martiri della Niccioleta, in località La Camilletta, a Massa Marittima.

A parità di ore complessive di apertura settimanale, la modifica, concordata con l’amministrazione comunale, prevede l’inversione degli orari del martedì e del giovedì.

Questi, dunque, saranno gli orari in vigore dal 28 settembre:

Lunedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Martedì, dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Mercoledì, dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Sabato, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Sei Toscana ricorda che presso il Centro di raccolta di località La Camilletta è possibile conferire un’ampia gamma di rifiuti, come ingombranti, sfalci e potature, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), legno, oli esausti e molto altro.

Sul sito di Sei Toscana www.seitoscana.it e sull’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS), è possibile consultare la lista completa dei rifiuti conferibili, oltre che tutte le informazioni relative a giorni e orari di apertura.