GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net AtWork, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

Agenzia assicurativa cerca personale

Ricerca sia di persone da formare e accompagnare in un nuovo percorso professionale, anche senza esperienza nel settore, sia professionisti già avviati con esperienza nel settore assicurativo o in ambiti commerciali e consulenziali affini. Compiti: Sviluppare e gestire relazioni con i clienti e fidelizzarli, Individuarne nuovi potenziali clienti, Analizzare le esigenze assicurative, Proporre soluzioni personalizzate. Invia il tuo CV all indirizzo email [email protected], su Whatsapp al numero 351 726 2454 oppure direttamente in viale Manetti,18 a Grosseto. LINK

Uscita di Sicurezza

• La cooperativa Uscita di Sicurezza ricerca infermieri, da assumere con un contratto a tempo determinato per sei mesi, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato dopo il primo semestre, da impiegare in alcune strutture residenziali della città di Grosseto. Sarà applicato il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali e l’incarico sarà a tempo pieno, per un totale di 38 ore settimanali. E’ prevista la possibilità di fruire di incentivi. La retribuzione annuale lorda è di 25.417,40 euro.

E’ possibile inviare la propria candidatura sul sito di Uscita di Sicurezza all’indirizzo: https://bjb.uscitadisicurezza.grosseto.it:8345/portalecv/

Per informazioni è possibile rivolgersi a [email protected]

Info LINK

Opportunità con la Pubblica amministrazione

Assumono il Comune di Monte Argentario (Funzionario tecnico scade 26/9 LINK QUI). Asl (dirigente medico farmacologia e tossicologia scade 25/9 LINK QUI). Asl (2 dirigenti medici medicina del lavoro scade 25/9 LINK QUI). Istituto Falusi (Istruttore amministrativo contabile scade 20/10 LINK QUI). Il Comune di Castiglione della Pescaia Organismo Indipendente di Valutazione della Performance scade scade 5/10 LINK QUI) Tutte le offerte e i bandi li potete trovare sul postale inPA INFO LINK

Cescot

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, raccoglie curricula di varie figure professionali per le aziende associate come cameriere, barista, cuoco, fattorino porta pizza, commesso. Inviare curriculum a [email protected] autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

• Pizzeria alla Pala magica in via Vittorio Veneto 20 Gavorrano cerca fattorino per le consegne in auto. Fascia oraria 18/22 (flessibile) dal giovedì alla domenica. Da subito per tutto l’inverno con possibilità di continuare il lavoro in estate.

Automunito per recarsi a lavoro. Patente B e conoscenza del comune di Gavorrano. Flessibilità oraria, affidabilità, capacità di lavorare in gruppo e relazionarsi con i clienti. Paga circa 9 € l’ora, livello b4 artigianato e pianificazione. Info: [email protected]

Centro per l’impiego:

• Il centro per l’impiego della Provincia di Grosseto offre varie opportunità. Si va dal cameriere al meccanico, dall’operaio al magazziniere, insegnante, infermiere, cantiniere, trattorista, pizzaiolo, barista, responsabile di negozio, tecnico alimentare, programmatore, autista, e molto altro. Per visionarle tutte si può cliccare su QUESTO LINK.