GROSSETO – «La demagogia è la malattia dei nostri tempi. La malafede è una delle forme nella quale si manifesta. Ed è mortificante per l’intero mondo della scuola strumentalizzare la nazionalità degli studenti per fini chiaramente politici. Il governo sa perfettamente che i problemi che affliggono il settore dell’istruzione pubblica sono di altra natura, che poco o nulla hanno a che vedere con la percentuale degli studenti ‘stranieri’ o con il divieto di indossare il burqa; cosa che peraltro non avviene perché nei luoghi pubblici è già vietato coprire il volto impedendone il riconoscimento. Mentre l’eventuale divieto di indossare lo ‘hijab’ (il fazzoletto che funge da copricapo) rischia seriamente di essere vissuto come una vessazione da parte delle studentesse musulmane».

È l’esordio del ragionamento che fanno Cristoforo Russo, responsabile scuola della segreteria della Camera del lavoro, e Alessandra Vegni, segretaria della Federazione lavoratori della conoscenza (Flc).

I due segretari, poi, entrano nel merito della situazione in provincia di Grosseto.

«Intanto, occorre avere chiaro che se davvero fosse introdotta la soglia obbligatoria del 30% degli alunni di origine straniera per ciascuna classe – considerato che già esisteva una circolare del Miur del 2010 che la consigliava – questo non avrebbe alcun impatto lungo la costa della Maremma, ma potrebbe avere effetti devastanti sulle scuole della fascia collinare e dell’Amiata. Perché, a seconda delle situazioni, ovverosia del numero di studenti senza cittadinanza italiana in ciascuna classe, potrebbe anche verificarsi il caso della chiusura di alcuni plessi scolastici, con la perdita conseguente di posti di lavoro. Per non tenere conto del relativo improbabile e incostituzionale ‘trasferimento forzato’ degli studenti in altri paesi da quelli nei quali risiedono. Configurando una vera e propria violazione del diritto allo studio».

Ma Russo e Vegni tengono a sottolineare anche un altro aspetto. «Il paradosso di questa misura demagogica del governo – aggiungono – è che non ci si renda conto che circa il 70% del milione di studenti stranieri residenti in Italia (l’11,6%) è nato nel nostro Paese, e che per loro l’italiano è la madrelingua con la quale non hanno alcuna difficoltà ad esprimersi. Mentre il problema vero, circoscritto a un numero molto minore di studenti arrivati da poco in Italia o che vivono in contesti di forte disagio, riguarda il problema generale delle competenze che va oltre quelle linguistiche».

I numeri in Maremma

Guardando la fonte ‘MIM Open Data’ (dataset ‘Studenti della scuola primaria e secondaria per cittadinanza. Scuola statale’ e ‘Informazioni anagrafiche scuole statali’) nell’anno scolastico 2024/25 in Maremma sono 35 i plessi scolastici nei quali gli alunni con nazionalità non italiana superano il 30%.

Questi gli esempi più eclatanti (oltre il 35%): Manciano, primaria 39,8%; Saturnia, medie 50,0%; Boccheggiano, primaria 60,9%; Monterotondo 57,4%; Prata 72,00%; Monterotondo, medie 45,5%; Montieri, medie 52,5; Castell’Azzara, primaria 45,2%; Roccastrada, primaria 39,6; Cinigiano, primaria 42,6; Scansano, primaria 43,9; Pomonte, primaria 39,1; Cinigiano, medie 39%; Arcidosso, superiore 41,6%; Castel del Piano, primaria 48%; Seggiano, primaria 56%; Castel del Piano, medie 43,8%.

«Con ogni evidenza le aree più a rischio di chiusura o di smembramento dei plessi scolastici, con ricollocazione o riduzione del personale, per non parlare del trasferimento forzoso degli studenti, sarebbero concentrate nell’area dell’Amiata, sulle Colline metallifere e nello scansanese. Ma al di là della contabilità banale dei numeri, ciò che più ci preoccupa è che viene ignorato il fatto che gl’insegnanti già lavorano sui cosiddetti ‘gruppi classe omogenei’, definiti proprio sulla base delle competenze linguistiche, in modo da favorire l’apprendimento degli studenti. Un lavoro meritorio che andrebbe incentivato sia con nuove assunzioni che con migliori retribuzioni. Se poi l’obiettivo che si è dato il governo è quello di separare le classi tra studenti di famiglie più abbienti e quelle di famiglie meno abbienti, allora possiamo tranquillamente dire che si vuole tornare a una forma surrettizia di classi differenziali in base al censo di chi le frequenta».

Quindi Russo e Vegni concludono il loro ragionamento. «I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, conoscono benissimo il significato della parola integrazione e fra loro non esistono problemi di cittadinanza. Un problema che risiede solo nello sguardo malato di alcuni adulti che riducono ad unum la questione, identificando ogni problema della scuola con quello della nazionalità di chi la frequenta. Un approccio sbagliato sotto il profilo didattico, che oltre a negare il diritto allo studio, lede la dignità del ruolo degli insegnanti e dei collegi dei docenti, ridotti a burocrati e mortificati nel loro ruolo educativo. Piuttosto, il governo si impegni a stabilizzare i precari, docenti e personale ausiliario, tecnico e amministrativo, ad assumere il personale che manca e a pagare in modo dignitoso e adeguato agli standard europei coloro che fanno un lavoro determinante per l’intera società».