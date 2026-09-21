GAVORRANO – Escrementi, penne, cattivi odori e una presenza sempre più massiccia di piccioni. È la situazione denunciata dai residenti di via dei Pannocchieschi, nel cuore del centro storico di Gavorrano, che chiedono un intervento per affrontare quello che descrivono come un problema ormai diventato difficile da gestire.

La strada, inserita nella zona pedonale del centro storico, sarebbe infatti diventata particolarmente frequentata dai volatili. Una situazione che, secondo gli abitanti, incide non soltanto sul decoro urbano, ma anche sulla vivibilità quotidiana.

«Non possiamo neanche aprire le persiane, gli escrementi sono ovunque», raccontano i residenti, esasperati dalla situazione. «Laviamo la strada in continuazione, ma il giorno dopo è già sporca».

A preoccupare è anche l’igiene degli spazi comuni. I residenti riferiscono di essere costretti a prestare particolare attenzione dopo aver percorso la strada: «Camminandoci sopra per forza bisogna togliere le scarpe prima di entrare in casa, per non portarci possibili contaminazioni e sporco dentro».

Una situazione che, spiegano gli abitanti, va avanti da tempo e per la quale avrebbero già cercato di attirare l’attenzione delle istituzioni. «Abbiamo mandato video al Comune e scritto una Pec all’Asl, ma nessuno interviene», raccontano.

La richiesta è quindi quella di un intervento che possa affrontare il problema della presenza dei piccioni e delle conseguenze sulla pulizia della strada, restituendo maggiore vivibilità a una delle vie del centro storico. I residenti chiedono soprattutto che la situazione venga presa in carico e che vengano individuate soluzioni per evitare che il problema continui a ripresentarsi quotidianamente.

La risposta del Comune

Sulla situazione interviene la sindaca di Gavorrano, Stefania Ulivieri. «Siamo a conoscenza della problematica – spiega la prima cittadina -. Purtroppo i piccioni nei centri storici sono di difficile gestione».

«Un mese fa l’Ufficio ambiente del Comune, insieme a Sei Toscana, ha effettuato un intervento di pulizia straordinaria. Inoltre, la via viene regolarmente pulita con l’idropulitrice a vapore».

Per la soluzione del problema è previsto anche un intervento più strutturale. «Proprio per trovare una soluzione definitiva alla problematica, è in programma un intervento in concomitanza con il secondo stralcio dei lavori di via Pannocchieschi, che sono in programma a breve».