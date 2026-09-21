ALBERESE – Il Parco della Maremma ha disposto questa mattina, lunedì 21 settembre, la chiusura del ponte sul canale Perazzeta, lungo la strada del mare che conduce a Marina di Alberese.

La decisione è stata presa «per questioni di sicurezza», a seguito degli esiti dei recenti monitoraggi e degli accertamenti effettuati nella giornata di ieri, domenica 20 settembre.

L’Ente Parco ha quindi costituito un tavolo tecnico, guidato dall’amministrazione, con l’obiettivo di effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche sulle condizioni del ponte.

«A seguito dei recenti esiti dei monitoraggi e degli accertamenti effettuati nella giornata di ieri, domenica 20 settembre, siamo stati costretti, per questioni di sicurezza, a chiudere stamani il ponte sul canale Perazzeta», comunica il Parco della Maremma.

Sono ora allo studio le possibili alternative per la viabilità. «A breve saremo in grado di individuare e comunicare le soluzioni di viabilità alternativa per i residenti e per tutti i fruitori del nostro Parco», fa sapere l’Ente.

Ulteriori indicazioni saranno quindi comunicate non appena saranno conclusi gli approfondimenti tecnici e individuati i percorsi alternativi.