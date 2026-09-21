GROSSETO – Weekend di soddisfazioni per le giovanili della Pallavolo Grosseto. Sabato si sono svolte le prime gare ufficiali della stagione per la categoria Under 15, con le grossetane dell’Eurometal impegnate nel concentramento a Marina di Grosseto. Le ragazze di Mister Rossi hanno liquidato per 2-0 le padrone di casa dell”Invicta e superato, sempre con lo stesso risultato, le pari età del New Volley San Vincenzo.

“Grazie a questi risultati – hacmmentato la società – le nostre atlete si piazzano in sesta posizione sulle 42 squadre partecipanti. Un buon inizio e ampi margini di miglioramento per questo gruppo, avanti così”.

Al PalAzzurri, primo concentramento Under 17 del Basso Tirreno. Ad incrociare le ginocchiere nel primo incontro sono state proprio le due squadre della pallavolo Grosseto: la Lc Luca Consani, guidata da Federica Brizzi, e l’EdiliziAcrobatica di mister Rossano Rossi. Ad avere la meglio sono state le ragazze di Brizzi, che con un netto e perentorio 2-0 si sono aggiudicate la partita. La seconda gara ha visto trionfare la Pallavolo Elba 97 contro il sestetto di mister Rossi, che hanno cercato di recuperare in fondo a ogni set, ma qualche errore di troppo ha pregiudicato il sorpasso e la possibilità di conquistare almeno un parziale. Nell’ultima sfida delle 12.30, la Luca Consani ha viaggiato sul velluto contro le elbane, vincendo agevolmente per 2-0. In attesa del secondo concentramento di sabato prossimo, le biancorosse si godono l’ottimo secondo posto nella classifica provvisoria della Luca Consani, su 48 squadre complessive.