ORBETELLO – Nuova sede concessa dal Comune di Orbetello alla compagnia locale della Guardia di Finanza e l’amministrazione comunale lagunare chiederà, tra gli altri immobili, la Rocca di Talamone: questi in sintesi i termini dell’accordo tra Ente, Guardia di Finanza e Agenzia del Demanio che sono stati approvati dalla giunta e che passeranno dal voto del prossimo consiglio comunale.

Nei giorni scorsi la giunta del Comune di Orbetello ha approvato il protocollo d’intesa tra l’Ente, l’Agenzia del Demanio e la Guardia di Finanza per adibire a nuova caserma della Guardia di Finanza l’immobile di via Giovanni da Orbetello, attualmente di proprietà del Comune, dove si trovavano alcuni uffici amministrativi e attualmente in disuso, mentre il Comune chiederà di mettere a patrimonio la Rocca di Talamone.

«Abbiamo approvato un protocollo d’intesa – spiega il primo cittadino lagunare, Andrea Casamenti – che prevede la cessione dello stabile che ospitava l’ufficio tributi e altri uffici tecnici del Comune alla Guardia di Finanza per la realizzazione della nuova caserma. Ringrazio l’ufficio Patrimonio e l’assessore Luca Teglia per il lavoro svolto. In permuta l’Ente chiederà, tra gli altri immobili, la Rocca di Talamone, un luogo magico che finalmente entrerà a far parte del patrimonio del Comune. L’approvazione definitiva di questa importante operazione passerà dal consiglio comunale, previsto per i primi di ottobre».

«Siamo vicini a un grande traguardo – aggiunge l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio, Maddalena Ottali – con la Rocca di Talamone che arriva nella disponibilità dell’Ente, avremo la possibilità di valorizzare un luogo meraviglioso e ricco di storia attraverso investimenti mirati. La Rocca di Talamone è certamente rilevante, infatti, da un punto di vista archeologico e culturale, ma è anche una location versatile per tanti eventi, che contribuiranno a dare maggiore visibilità e vitalità a Talamone».